Les populations des communes de Gandon et de Ndiébène Gandiole ont bénéficié de 48 heures de consultations gratuites. Des activités médicales initiées par l’organisation allemande Dahw et déroulées dans le cadre du Programme d’amélioration de la santé et du bien-être des populations vulnérables des communes de l’arrondissement de Rao.

Elles sont venues de tous les villages et hameaux des communes de Gandon et de Ndiébène Gandiole pour se faire consulter gratuitement par des médecins. Ainsi, pendant 48 heures, des spécialistes de la médecine ont diagnostiqué des centaines de patients démunis. Des consultations qui ont permis aux professionnels de la santé de constater différentes pathologies. Pour le coordonnateur de l’équipe médicale, Dr Ady Tall, les 48 heures de consultations gratuites sont doublement satisfaisantes, de par l’organisation des journées, mais surtout de la cible qui a été consultée. ‘’Nous savons que les moyens financiers font défaut pour la prise en charge médicale dans la majeure partie des ménages de la zone. Raison pour laquelle nous avons déplacé des spécialistes de l’orthopédie, de l’ORL, de l’ophtalmologie, de la pédiatrie, de la gynécologie, de la neurologie pour les rapprocher gratuitement des populations vulnérables des communes de Gandon et de Ndiébène Gandiole’’, a signalé le Dr Tall.

Pour le chef du Service d’ORL de l’hôpital régional de Saint-Louis, les consultations ont permis de diagnostiquer des pathologies insoupçonnées dans la zone et qui méritent un suivi dans les structures sanitaires. ‘’Heureusement, le partenaire Dahw et les collectivités locales se sont déjà engagés pour l’accompagnement des malades référés à l’hôpital. Mieux, les journées de consultations gratuites ont montré une autre importance, surtout dans la recherche scientifique et l’accompagnement’’, a-t-il déclaré.

D’après lui, des pistes se sont ouvertes dans la zone et doivent être exploitées pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec un handicap. ‘’Pendant les 48 heures de consultations médicales, une quinzaine d’enfants sourds-muets ont été vus par les médecins. Certes, ils sont envoyés à l’école publique, ils savent lire et écrire, mais là-bas n’est pas leur place. Ce sont ces genres d’activité qui nous permettront de rectifier le tir par l’accompagnement, d’où la nécessité de mettre en place des structures adaptées pour leur prise en charge, leur suivi et leur insertion sociale. Cela est également valable pour des services comme l’orthopédie, l’ORL et l’ophtalmologie. Durant les examens, nos équipes ont décelé chez certains malades des pathologies provoquées par le mariage entre parents très proches. Ce qui nous pousse à nous intéresser davantage à la recherche génétique’’, a soutenu le Dr Ady Tall.

Pour le maire de Gandon, malgré les efforts que les collectivités locales déploient, la prise en charge sanitaire des populations reste toujours un problème majeur. C’est pourquoi il s’est félicité de l’organisation des journées de consultations gratuites exclusivement réservées aux populations vulnérables, surtout celles vivant avec un handicap. ‘’La mobilisation des populations montre à quel point elles en veulent encore. Nous exprimons la reconnaissance des populations à l'ONG allemande Dahw et à l’Action sociale, et saluons leur démarche pour accompagner les couches vulnérables’’, a déclaré le maire Alpha Mamadou Diop.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS