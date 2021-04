Dahaico Sarl vient de recevoir une bouffée d’oxygène de la part de la douane qui l’a blanchie, pour ce qui concerne les dispositifs médicaux. Pour ce qui est des solutions glucosées, l’enquête se poursuit.

La saisie de produits pharmaceutiques effectuée le mardi 13 avril 2021, dans une maison sise à la Patte d’Oie, par les éléments de la Sûreté urbaine, a mis en émoi la profession et interpellé la douane sénégalaise qui a mené une enquête. Les résultats sont contenus dans une note du Bureau des relations publiques et de la communication de la Direction générale des douanes parvenue à ‘’EnQuête’’. Elle renseigne que les agents des douanes se sont déportés sur les lieux et ont pu constater que 90 % de la marchandise est constitué de dispositifs médicaux. Le reste étant composée, pour l’essentiel, de solutés glucosés, soit 585 cartons sur un total de 5 993.

Les investigations ont révélé que la société incriminée, en l’occurrence Dahaico Sarl, attributaire du code PPM 131911, est bien connue des services de la douane, mais aussi de la Direction de la pharmacie et du médicament (DPM) qui lui a délivré plusieurs autorisations d’importation de dispositifs médicaux. La vérification des opérations commerciales de ladite société, souligne la douane, a révélé que sur les trois dernières années, elle a importé des dispositifs et consommables médicaux sous le couvert de 25 déclarations en douane.

D’où ces précisions : ‘’A l’état actuel de la réglementation, l’importation des matériels et dispositifs médicaux n’est en principe soumise à aucune autorisation préalable, contrairement aux médicaments. Mais, en cas de doute, la douane demande toujours aux usagers de se rapprocher de la DPM pour disposer d’un document prouvant qu’elle est informée de l’importation et qu’elle peut effectuer tous les contrôles postérieurs. Ce n’est que l’importation des médicaments qui est soumise à la délivrance, par la DPM, d’une autorisation d’importation. C’est pourquoi, dans le processus de dédouanement, les autorisations d’importation de matériels médicaux qui n’ont pas un caractère obligatoire ne sont pas dématérialisées, contrairement aux autorisations d’importation de médicaments qui sont des ’documents pôles’ directement routés à travers Orbus.’’

De ce fait, l’Administration des douanes souligne que les importations effectuées par la société Dahaico Sarl, à travers les bureaux de douane compétents, portant sur des dispositifs médicaux, ont été dûment déclarés, (factures, déclarations en douane, documents de transport, adresse exacte du destinataire) autorisés par la DPM. Sur ce point, dit-on, il n’a été relevé aucun délit de contrebande.

Les personnes arrêtées seront, peut-être, déférées aujourd’hui

Par contre, concernant les cartons de solutions glucosées, l’importateur n’a pas produit un document attestant de leur importation régulière. ‘’C’est pourquoi, renseigne la note, des investigations sont en cours pour déterminer leur origine et tracer le circuit qui les a acheminés au dépôt en question. D’ailleurs, pour ces solutions, 500 cartons ont été saisis, le 24 mars 2021, sur le même importateur et mis en dépôt d’office dans les locaux du Bureau des douanes de Dakar-Port Nord’’.

Le bureau des relations publiques informe également qu’une réunion s’est tenue, le vendredi 16 avril, entre le service des douanes et l’Ordre des pharmaciens du Sénégal. L’idée est de mieux encadrer les importations régulières de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. On apprend qu’il sera mis en place un cadre permanent d’échange entre les différents acteurs intervenants dans le processus, ‘’afin de lever toutes les équivoques sur les procédures et la définition exacte des produits pharmaceutiques et autres dispositifs médicaux’’.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que les personnes interpellées, dans le cadre de cette enquête, par les éléments de la Su, seront présentées aujourd’hui dans la matinée au parquet, sauf changement de dernière minute.

CHEIKH THIAM