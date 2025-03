Le ministère de l'Urbanisme a officiellement lancé le 5e Salon international de l'habitat au Sénégal (Senhabitat 5). Mais cette année, le Symposium des architectes africains pose ses premières fondations en même temps que ledit salon. C'était hier, à la sphère ministérielle Habib Thiam de Diamniadio.

Une pierre deux coups ! Pour sa cinquième édition, le Salon international de l'habitat (SenHabitat 5) va coïncider avec le tout premier symposium des architectes africains. Ainsi, les acteurs du domaine du logement, avec le truchement de la tutelle, entendent bâtir des opportunités plus solides, accessibles à tout Sénégalais, aussi modestes que puissent être ses revenus, les 22 et 23 mai prochain. D'où, d'ailleurs, la thématique centrale de cette édition ‘’Accès au logement - Repenser nos villes. ‘Am Dekuway’".

“Le Salon international de l'habitat au Sénégal (SenHabitat) s'est imposé au fil des éditions comme un événement majeur dans le secteur de l'habitat et de la construction en Afrique de l'Ouest. Il constitue une plateforme privilégiée pour favoriser les échanges entre les acteurs publics, privés et institutionnels engagés dans le développement de solutions innovantes pour un habitat résilient, durable, écologique et inclusif”, explique le secrétaire d'État à l'Urbanisme et au logement Momath Talla Ndao.

Le représentant du ministre de l'Urbanisme a profité de cette occasion pour donner un avant-goût du programme à venir dans peu plus de deux mois. “L'édition 2025, prévue du 22 au 23 mai au Centre international de conférences Abdou Diouf (Cicad) et au Centre des expositions de Diamniadio, du 24 au 25 à la place de la Nation (ex-Obélisque), revêt une importance particulière, puisqu'elle réunira SenHabitat 5 et le premier Symposium des architectes africains”.

Selon le secrétaire d'État, cette innovation de taille trouve toute sa pertinence dans sa capacité à “renforcer la concertation entre les parties prenantes de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, afin d'améliorer la qualité et l'accessibilité du logement au Sénégal”. Car s'il y a une chose que le ministère de l’Urbanisme ne veut surtout pas réitérer, c'est un air de déjà-vu, avec un énième forum, dont les conclusions seront encore bonnes pour les tiroirs.

Cette cérémonie de lancement a, bien sûr, vu la participation de l'Ordre des architectes du Sénégal. Le président de l’Odas a magnifié la synergie des forces gage de plus d'efficience pour l'offre de logements accessibles en coûts et en qualité. Mais Massamba Lamsar Diop a insisté sur la nécessité de mettre en avant le modèle architectural sénégalais, africain d'une manière générale.

Mamadou Diop