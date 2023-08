Seckou Keita est un joueur de kora, chanteur, percussionniste, producteur et compositeur sénégalais basé au Royaume-Uni. Il mêle différents genres - jazz, classique, folk, etc. -, tout en s'efforçant de conserver ses racines. À l'université de Nottingham Trent, un doctorat honorifique en musique lui a été décerné en reconnaissance de sa contribution à la musique. Auteur de 13 albums, dont ''22 Strings'' qui a remporté le prix du meilleur album aux Songlines Awards en 2016 (catégorie Afrique et Moyen-Orient), il en prépare un quatorzième. Cet opus en cours de réalisation est enregistré à Dakar, pour permettre à l’artiste de se rapprocher du style de production sénégalais. Entretien !

Comment avez-vous réussi à porter toutes vos casquettes artistiques ?

Ce n'est pas facile ! Mais elles sont complémentaires. Jouer, chanter et composer est dans mon sang en tant que griot, du côté de ma famille maternelle. La production est venue plus tard. J'ai toujours aimé voir comment les choses se passaient en studio. À un moment donné, j'ai voulu avoir la possibilité de mieux contrôler le son final de mes albums.

Quand et comment avez-vous démarré votre carrière au Royaume-Uni ?

Je suis allée pour la première fois au Royaume-Uni en 1999, après avoir voyagé et joué en Norvège et en Inde. J'ai commencé avec un groupe afro-celtique appelé Baka Beyond à mes débuts, tout en enseignant et en développant le premier programme de kora à la School of Oriental and African Studies de Londres (SOAS). Pour beaucoup d'entre nous qui arrivons en Europe, le parcours habituel consiste à se produire sur le circuit des festivals ; ce que j'ai fait. J'ai également fait des tournées avec ma famille. Puis de nombreuses collaborations ont suivi, ce qui m'a permis de me faire connaître.

En Grande-Bretagne, vous vous êtes imposé comme le plus grand joueur de kora. Comment cela est-il arrivé ?

Je ne sais pas vraiment ! Je pense que c'est peut-être dû aux collaborations, mais aussi au fait d'être basée au Royaume-Uni la majeure partie de l'année. Le Royaume-Uni m'a adopté, si l'on peut dire, aux côtés d'autres musiciens africains basés dans ce pays. En travaillant dans différents genres - jazz, classique, folk, etc. -, je me suis fait connaître comme quelqu'un capable de s'adapter et de passer d'un genre à l'autre tout en conservant ses racines. Je n'ai pas honte de dire que c'est aussi le fruit d'un travail acharné. Je ne reste pas longtemps sans rien faire et je me dépasse sans cesse ! Mais cela m'a demandé beaucoup de sacrifices. Je vois d'autres personnes qui viennent après moi et qui sont également prêtes à s'investir et c'est formidable de voir ce dévouement. Je ne pourrai pas tenir éternellement !

D'ailleurs, à l'université de Nottingham Trent, vous vous êtes vu décerner un doctorat honorifique en musique en reconnaissance de votre contribution à la musique. Quel est le sentiment qui vous anime ?

La fierté, avant tout. La cérémonie de remise des diplômes a également été très émouvante. J'ai pensé aux personnes qui ne sont plus là, qui ont eu un impact énorme sur ma vie - ma mère, mes grands-parents, mes oncles et tantes qui sont décédés - Solo Cissokho en particulier qui a contribué à lancer ma carrière internationale. Ce prix leur est destiné à tous, ainsi qu'à notre tradition de griot. Je suis fier d'être ainsi honoré et de pouvoir hisser le drapeau sénégalais en le recevant.

Parlez-nous de votre discographie.

J'ai sorti 13 albums au total et un 14e est en cours de réalisation. Mon album solo, ''22 Strings'', a remporté le prix du Meilleur album aux Songlines Awards en 2016 (catégorie Afrique et Moyen-Orient). J'ai sorti six albums en solo ou avec des membres de ma famille, un avec Aka Trio qui comprend le guitariste italien Antonio Forcione et le percussionniste brésilien Adriano Adewale, deux avec le pianiste cubain Omar Sosa et trois avec la harpiste galloise Catrin FInch. Mon dernier album, ‘’African Rhapsodies’’, a été enregistré avec le BBC Concert Orchestra et met en vedette Davide Mantovani à la contrebasse, le Sud-Africain Abel Selaocoe au violoncelle et Suntou Susso aux percussions. Davide a également arrangé la musique pour l'orchestre.

Vous prévoyez de sortir un album en 2024. Il a été enregistré à Dakar. Qu'est-ce qui explique ce choix ?

J'ai choisi le studio de Youssou Ndour à Dakar pour plusieurs raisons. Tout d'abord, je voulais me rapprocher du style de production sénégalais, notamment au niveau de la rythmique. Je voulais également capturer l'essence et la nature de nos incroyables musiciens que j'ai invités à participer au projet. Ils sont à leur meilleur niveau lorsqu'ils réagissent à la musique dans l'instant, c'est pourquoi je ne leur ai pas envoyé les compositions à l'avance.

En effet, j’ai préféré les inviter en studio et j'ai pu enregistrer leurs premières réponses et réactions à chaque moment de la musique au fur et à mesure qu'ils l'entendaient. Je n'aurais pas pu le faire si j'avais enregistré l'album ailleurs. Travailler avec un bon coproducteur était également important et j'ai donc invité Moussa Ngom, basé à Dakar, à s'impliquer.

Comment s'appellera l'album et combien de titres contiendra-t-il ?

Nous sommes en train de jouer avec quelques idées pour le titre et la liste finale des morceaux. Surveillez cet espace !

Quels sont les thèmes abordés ?

Les thèmes sont l'amour, l'espoir, le pardon et la vie sociale en général. Je veux que cet album touche le public d'Afrique de l'Ouest ainsi que la diaspora. Ce sera donc un album à danser, entraînant et joyeux.

Qu'est-ce qui était à l'origine de votre collaboration avec le pianiste cubain Omar Sosa ?

En 2012, Omar et moi avons été invités par un ami et collègue commun, Marque Gilmore, à jouer dans une salle à Londres. Nous ne nous étions pas rencontrés avant d’arriver à l'arrière-scène. Nous nous sommes salués et nous sommes montés sur scène. Nous avons fini par jouer ensemble sur scène pendant des heures. À 99 %, c'était de l'improvisation. À la fin, Omar m’a dit : "Hey Black, je peux avoir ton numéro ? On devrait faire quelque chose ensemble. J'ai souri - nous, les artistes, nous disons souvent ce genre de chose, alors je n'étais pas sûr que cela se produise vraiment ! Mais au bout de quelques mois, nos managers nous ont envoyés à Osnabrück, en Allemagne, pour une semaine. Nous avons cuisiné ensemble, composé ensemble, appris à nous connaître et commencé à composer de la musique qui allait finalement sortir sous la forme d'un album en 2017, ''Transparent Water''.

Depuis, nous avons beaucoup tourné ensemble avec un percussionniste incroyable, Gustavo Ovalles, originaire du Venezuela et nous avons enregistré un deuxième album, ‘’Suba’’.

Comment voyez-vous la production de musique au Sénégal ?

C'est une grande question ! Je ne peux parler que de mon expérience, mais en résumé, les choses vont bien pour la scène sénégalaise.

Il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre la scène internationale. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a encore de la marge et du travail à faire. La jeune génération a aussi des exigences sur la façon dont elle veut écouter et sur ce qu'elle veut écouter. Nous ne pouvons pas les forcer à écouter de la musique produite en Occident - il y a un fossé à combler. La question de l'accès à la musique se pose également à l'échelle du pays. Une chanson diffusée dans le nord du Sénégal ou en Casamance peut ne pas atteindre Dakar. Et la musique enregistrée à Dakar peut ne pas atteindre d'autres régions. Je ne suis pas là pour donner des leçons, je ne peux que partager mon expérience.

Dans l'ensemble, beaucoup de choses ont été réalisées ces dernières années et les choses vont dans la bonne direction.

