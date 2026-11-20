Pour sa 11e édition, le Sénégal World Tennis Tour innove. Du 23 novembre au 5 décembre à Dakar, la première semaine se jouera en ‘’round-robin’’, sous forme de poules, avec au moins trois matchs garantis par joueur. Un nouveau format voulu par World Tennis pour permettre aux jeunes venus du monde entier de jouer davantage, et aux six représentants sénégalais de se confronter au meilleur niveau.

Comme chaque année, depuis huit ans, le Sénégal World Tennis Tour sera au rendez-vous pour un 11e acte. Prévue pour les deux prochaines semaines (J30 Dakar : du 23 au 28 novembre 2026, J60 Dakar : du 30 novembre au 5 décembre 2026), cette nouvelle édition offre une innovation qui va ravir les jeunes participants. Selon les instructions de World Tennis (nouvelle appellation de la Fédération internationale de tennis), cette année, la première semaine du tournoi se jouera sous un nouveau format : le ‘’round-robin’’. Contrairement aux précédentes éditions, cette fois, la compétition se jouera non pas sous le format à élimination directe, mais sous forme de poules.

‘’Au niveau de World Tennis, les innovations, c’est l’introduction du nouveau format, le round-robin. Il peut s’appliquer aussi bien au premier qu’au deuxième tournoi. L’objectif serait de permettre aux jeunes joueurs de pratiquer le plus possible et de faire le plus grand nombre de matchs. Parce que, vous imaginez, quelqu’un qui vient de Tokyo et qui perd au premier tour, si c'est un tournoi, il prend l'avion, le lendemain, il repart. Cela limite un peu l'engouement des jeunes et des parents à envoyer leurs enfants à des tournois lointains’’, a expliqué le juge-arbitre Assouan Ekué. Pour l’officiel ivoirien, qui supervise le tournoi depuis ses débuts, cette nouvelle formule est un ‘’bonus’’ pour les joueurs, qui disputeront ‘’au moins trois matchs’’.

Pour la première semaine, 36 joueurs chez les garçons et 14 chez les filles ont confirmé leur participation. Le Sénégal sera représenté par six athlètes, quatre chez les garçons et trois chez les filles. Il s’agit de Momar Gueye, Mohamed Gueye, Yaya Baldé et Riad Obala en messieurs. ‘’Mohamed Gueye n'a jamais participé, mais Momar Gueye a déjà participé l'année dernière, de même que Yaya Baldé et Riad Obala. Ce sera une découverte pour Momar Gueye. C'est un jeune de 13 ans. Pour la première participation, je pense qu'il va plus venir pour apprendre, se confronter à d'autres’’, a indiqué le président du comité d’organisation, Abou Berthé. Chez les filles, il y aura Seynabou Mendy, qui a déjà participé à la dernière édition, de même que Lamia Mirsse. Mariam Berthé, elle va découvrir la compétition, à 13 ans.

Venu soutenir les organisateurs du tournoi, le président de la Fédération sénégalaise de tennis (FST), Layti Ndiaye, leur a souhaité beaucoup de succès tout en émettant le vœu de voir l’événement ‘’passer à la vitesse supérieure’’. ‘’Ce tournoi, pour lequel nous sommes ici aujourd'hui, est né d'initiatives de personnes qui aiment le tennis. Il a grandi, il se maintient. Mon souhait, mon vrai souhait aujourd'hui, c'est de le voir progresser en un J100, J150 ou plus.‘’

Mamadou Bary, parrain d’une 11e édition sous le signe de l'héritage

La 11e édition du Sénégal World Tennis Tour est placée sous le haut patronage du Dr Mamadou Bary, ancien président de la Fédération sénégalaise de tennis (FST). Présent à la conférence de presse de lancement, ce ‘’grand serviteur’’ du tennis sénégalais s’est dit ‘’profondément ému et fier’’ d’accepter de parrainer ce tournoi. À la tête de la FST de 1985 à 1989, il a officiellement lancé la compétition, saluant le chemin parcouru par un tournoi devenu une référence. ‘’Voir ce tournoi grandir, mûrir et atteindre le cap de 11 éditions me procure une joie immense’’, a-t-il déclaré. Il a félicité la direction du tournoi et l’équipe d'organisation pour ‘’leur résilience et leur professionnalisme’’, soulignant que ‘’maintenir un tel niveau d'excellence, année après année, est un véritable exploit’’.

Pour Mamadou Bary, ce tournoi est l'accomplissement d'un rêve collectif. Lorsqu'il présidait la Fédération, a-t-il confié, ‘’notre obsession quotidienne était de structurer la discipline, d'offrir des perspectives à notre jeunesse et d'installer durablement le Sénégal sur la carte du tennis mondial’’. Il a tenu à rendre ‘’un hommage vibrant’’ à ses prédécesseurs. ‘’À une époque où les moyens faisaient cruellement défaut, ces hommes de devoir se sont donnés corps et âme pour bâtir les fondations sur lesquelles nous nous appuyons aujourd'hui’’, a-t-il rappelé. Pour lui, ‘’ce tournoi n'est pas seulement un enchaînement de matchs, c’est un pont jeté entre le tennis mondial et nos talents locaux.

C'est une école de vie, de rigueur et de dépassement de soi’’. Il a appelé l'État, les sponsors et les médias à soutenir davantage la discipline. Pour Abou Berthé et Miloud Doumbia, président de la commission technique du tournoi, Mamadou Bary fait partie des premières personnalités à remercier pour services rendus au tennis sénégalais. ‘’Avant d'être président de la Fédération, il a été dans la commission des jeunes. Il nous a élevés. Il nous a vus grandir, jouer. Il nous a accompagnés et encouragés. Il a toujours su trouver les mots pour nous pousser à performer’’, a témoigné M. Berthé. ‘’Il n’a cessé de contribuer, par ses conseils, au développement de la discipline.’’

LOUIS GEORGES DIATTA