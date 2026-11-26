En rétablissant le Sénégal dans ses droits, mardi, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a infligé un nouveau désaveu à la Confédération africaine de football (CAF). Loin d'être isolé, cet épisode soulève de sérieuses questions sur le fonctionnement d'une institution régulièrement mise en difficulté dans ses dossiers les plus sensibles.

310 jours. Il aura fallu attendre plus de dix mois après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations à Rabat pour que le Sénégal soit rétabli dans son titre de champion d'Afrique. Vainqueurs sur le terrain le 18 janvier (0-1 ap), confortés par le jury disciplinaire de la CAF puis déchus de leur titre par le jury d'appel le 17 mars, les Lions de la Teranga ont obtenu gain de cause devant le TAS, mardi. Un sacré imbroglio pour la plus prestigieuse des compétitions africaines.

Des désaveux qui font tache

Le plus embarrassant pour la CAF dans cette affaire ? Le TAS a estimé à l'unanimité que les articles 82 et 84 du règlement de la CAN, sur lesquels s'était appuyé son jury d'appel pour déclarer le Sénégal perdant par forfait, n'étaient pas applicables en l'espèce. Deux organes juridictionnels d'une même institution sont donc arrivés à des conclusions diamétralement opposées sur les mêmes faits, obligeant une instance extérieure à trancher. Et ce n'est malheureusement pas une première. En 2019, le comité exécutif de la CAF avait ordonné de rejouer la finale retour de la Ligue des Champions entre l'Espérance Tunis et le Wydad Casablanca sur terrain neutre avant de se faire retoquer par le TAS, faute de compétence pour prendre une telle décision. Il avait fallu près de seize mois pour clore le dossier.

Plus récemment, en février 2025, le tribunal basé à Lausanne avait annulé l'autorisation délivrée par la CAF concernant les maillots à caractère politique du RS Berkane lors de la demi-finale de la Coupe de la Confédération face à l'USM Alger en avril 2024. Le cas est moins lourd, puisque le TAS n'a pas remis en cause les forfaits prononcés contre le club algérien dans deux sentences ultérieures. Mais il illustre la même fragilité. On ne parle pas ici de litiges portant sur quelques milliers de dollars ou de divergences d'appréciation sur la durée d'une suspension. Deux finales et une demi-finale des trois principales compétitions masculines du continent ont donné lieu à des erreurs réglementaires ou procédurales de la part de la CAF en l'espace de sept ans.

Une justice sportive à revoir

Les chiffres de la CAF elle-même inquiètent. Selon ses rapports d'activité, son jury d'appel a confirmé 70% des décisions disciplinaires contestées en 2023-2024, contre 60% en 2024-2025. Un recul qui peut, sans le prouver, traduire des décisions initiales plus contestables. Devant le TAS, sur treize procédures publiques recensées depuis février 2025, six ont abouti à une annulation ou une modification, six à une confirmation et une à une irrecevabilité. Selon son dernier rapport juridique annuel, la FIFA affiche 81% de décisions maintenues intégralement ou dans leur principe en 2025, contre 11% d'annulations ou de renvois. Malgré des périmètres et méthodes de comptabilisation différents et un échantillon réduit, la répétition des désaveux de la CAF interpelle.

Il y a pourtant du mieux au sein de l'instance dirigée par Patrice Motsepe. Samedi, la CAF annonçait des revenus dépassant les 280 millions de dollars et un bénéfice de 31 millions de dollars. Les dotations financières des compétitions n'ont cessé d'augmenter ces dernières années et le rayonnement de la CAN dépasse désormais largement les frontières du continent. Mais qu'en est-il des progrès sur le plan de la gouvernance ? De la compétence des organes juridictionnels, de leur indépendance, des enseignements tirés des précédents désaveux ? Dans son communiqué publié mardi, la CAF s'est contentée de prendre acte de la sentence du TAS. Un peu court au regard du fiasco de ces dix derniers mois. Le football africain a suffisamment progressé sur le terrain pour ne plus avoir à subir de tels errements en coulisses.

MAXIFOOT