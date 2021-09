Sur six points de délibération, le Conseil municipal de la mairie de Dakar a en voté trois hier, lors de sa première réunion en session ordinaire à l’Hôtel de ville.

Le Conseil municipal de la mairie de Dakar a tenu, hier, sa première réunion en session ordinaire à l’Hôtel de la ville. Convoqués par le maire de la ville, Soham El Wardini, les conseillers municipaux et les adjoints au maire ont délibéré sur six points. Il s’agit de la question du compte administratif 2020, des autorisations spéciales de dépenses, d’une convention entre Paris et Dakar autour des JOP-2024 et des JOJ-2026, de la signature d’un accord sur le projet Impuls, de l’autorisation de signer un partenariat entre la mairie de Dakar et l’Unicef, et de l’orientation budgétaire 2022.

Au terme des discussions, trois délibérations ont été adoptées à l’unanimité. ‘’Le conseil municipal autorise Madame le Maire (Soham El Wardini) à signer le protocole de partenariat entre l’Unicef et la ville de Dakar pour la promotion des droits et la protection de l’enfant’’, a déclaré la rapporteuse de la commission finances, Dielima Kamara. ‘’Le conseil municipal autorise le maire à signer la convention entre la ville de Paris et la ville de Dakar : ‘Coopération décentralisée, sport et développement durable autour des cultures urbaines pour les JOP-2024 à Paris et les JOJ-2026 à Dakar.' Le conseil municipal a également donné à l’édile de Dakar l’autorisation de signer la convention entre la communauté d’agglomération de Grand Paris Sud, la Ville de Evry-Courcouronnes et la ville de Dakar pour la mise œuvre du projet Impuls ‘innover dans les métropoles pour la pratique urbaine et locales des sports’, selon la rapporteuse de la commission finances.

Les points restants examinés mardi et jeudi prochains

S’exprimant sur les principaux sujets de délibération discutés et adoptés par les membres du conseil municipal, le maire de la ville de Dakar est revenu point par point sur le fond des conventions de coopération. «Les deux sont des conventions avec Paris et Grand Paris Sud dans le domaine du sport. Il s’agit d’une coopération qui va nous amener vers de grands évènements sportifs, avec notamment les JO-2026. Il s’agit, en fait, de collaborer avec Grand Paris Sud pour détecter des talents en vue des Jeux olympiques de 2026’’, a expliqué Soham El Wardini.

L’édile de Dakar a élucidé, par ailleurs, l’objet du partenariat entre la ville de Dakar et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef). ‘’La troisième convention concerne le domaine de la protection de l’enfance. C’est pourquoi nous avons essayé de trouver une convention avec l’Unicef, en vue de construire une maison de l’enfance à Dakar et particulièrement dans la commune de Mermoz - Sacré-Cœur’’, a déclaré le maire de Dakar. Avant de poursuivre : ‘’C’est un grand projet qui a pour but de protéger les enfants, d’éviter les supplices et des viols envers les enfants. C’est pour cela que nous avons travaillé depuis plus d’un an avec l’Unicef et d’autres organismes pour nous aider à mettre en place cette maison de l’enfance. Comme vous le savez, la ville de Dakar avait signé une convention avec Africité pour des villes sans enfants de la rue. Et cela fait partie de notre projet sur la prise en charge de l’enfant’’, a-t-elle dit.

Quid des délibérations restantes, à savoir le compte administratif 2020, l’autorisation spéciale de recettes et de dépenses et l’orientation budgétaire 2022 ? L’édile de Dakar a annoncé que ces trois points seront examinés en intercommission, mardi prochain et en plénière jeudi.

