Le ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et celui de la Formation professionnelle ont signé, ce mercredi, une convention de partenariat au Building administratif Président Mamadou Dia.

Birame Soulèye Diop et son collègue du ministère de la Formation professionnelle souhaitent matérialiser le programme Formation-École-Entreprise (F2E). En paraphant cet accord de partenariat, ces deux membres du gouvernement cherchent avant tout à favoriser l’employabilité des jeunes. ‘’L'État du Sénégal a fait du développement du capital humain l'un des axes majeurs du référentiel des politiques publiques, à savoir l'Agenda national de transformation Sénégal 2050. Ledit référentiel réaffirme la volonté de développer progressivement les filières professionnelles vers l'exploitation des ressources dont dispose le pays avec, entre autres, un objectif de souveraineté alimentaire. D'où la formule de l'industrialisation par substitution aux importations’’ a introduit le ministre de la Formation professionnelle Moustapha Ndjek Sarre.

Le porte-parole du gouvernement a développé sa pensée, en ajoutant : ‘’Cette volonté politique devra passer inéluctablement par la formation professionnelle des jeunes, afin d'aller vers une adéquation systémique entre l'offre de formation et les besoins en compétences exprimés par les secteurs productifs de l'énergie, du pétrole, du gaz et des mines.’’

Selon M. Sarre, ce premier jet n'est que le début d'une longue série de collaborations avec tous les départements ministériels. ‘’L’objectif à court et long terme est de parapher des conventions de partenariat avec les différents ministères. Aujourd'hui, nous nous réjouissons que le coup d’envoi soit donné avec mon collègue du département de l’Énergie. Cela constitue un symbole, dans la mesure où le domaine énergétique est l’un des leviers sur lesquels s’appuie la Vision Sénégal 2050’’.

Pour le ministère de l'Énergie, l'autre partie prenante de cette collaboration, ‘’signer cette convention était extrêmement utile’’, car elle permettra de répertorier les compétences dans un contexte pétrolier et gazier pour le Sénégal. ‘’L’un des défis majeurs du Sénégal consiste à répondre qualitativement et quantitativement aux besoins actuels et futurs du marché du travail en personnel pour exploiter judicieusement les ressources nationales. Pour y faire face, le Sénégal dispose d'atouts considérables, parmi lesquels une importante population jeune qui a besoin d'être formée dans des métiers pour relever les défis de l'immigration clandestine, de la productivité des entreprises et de la compétitivité de l'économie en général’’.

À la suite de son collègue, l'ancien député-maire de Thiès-Nord a évoqué la pertinence d'un tel partenariat. ‘’Le programme F2E assure le déploiement national de la modalité de formation école-entreprise (F2E) qui s'inscrit dans un partenariat public-privé permettant d'enrôler massivement des jeunes en quête de qualification professionnelle pour des formations en alternance déroulées en pratique entre 60 et 80 % en entreprise et, pour la théorie complémentaire, entre 20 et 40 % en centre de ressources’’.

Mamadou Diop