Le Sénégal accueillera la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer du 23 au 29 mai prochains sur la plage de Saly Portudal. Une compétition qui regroupera 8 nations du football de plage, qui chercheront à succéder au Sénégal, déjà cinq fois champion. Le comité local d’organisation a effectué, hier, une visite sur le site qui va accueillir la compétition.

Huit nations du football de plage vont se retrouver sur le sable de la station balnéaire de Saly, dans le cadre de la Coupe d’Afrique des nations de Beach Soccer. Il s’agit du pays hôte, le Sénégal, de la RD Congo, de la Tanzanie et de l’Uganda pour la poule A ; de l’Egypte, du Mozambique, du Maroc et des Seychelles pour la poule B. Une organisation continentale que le comité local en charge des préparatifs a pris à bras le corps.

‘’Il y a le défi de l’infrastructure qu’il faut relever. On a identifié le site ainsi que le partenaire qui, à partir de demain (aujourd’hui), va commencer à l’aménager’’. Dans le même sens, Oumar Guèye Ndiaye déclare qu’ils attendent un expert de la Caf. ‘’Toute les dispositions sont prises pour que les travaux démarrent avec comme objectif de livrer le stade au plus tard le 17 mai prochain, pour que l’inspection de la Caf prévue le lendemain, puisse se passer dans les meilleures conditions’’.

Dans la même veine, il estime qu’au-delà du défi de l’organisation, un autre challenge attend les Lions. ‘’Le Sénégal est cinq fois champion d’Afrique. On est tenant du titre et nous avons gagné partout en Afrique. Le seul objectif qu’on peut avoir chez nous, c’est la gagne. Et toutes les dispositions sont prises depuis plusieurs mois pour que l’équipe nationale, autour de l’entraineur Oumar Ngala Sylla et le manager général Ibrahima Ndiaye ‘‘Chita’’ puisse s’entrainer et se reposer. Ils sont d’ailleurs à Toubab-Dialaw depuis plusieurs semaines et la préparation se passe très bien’’, a indiqué M. Ndiaye, par ailleurs Président de la Commission du football spécifique à la FSF.

Par ailleurs, informe le président du comité local d’organisation, ‘’on mettra un stade d’une capacité de 1 000 places. On vit une période extrêmement difficile liée à la pandémie. Ce qui nous oblige à prendre beaucoup de mesures de sécurité, surtout respecter toutes les contraintes liées aux dispositions que l’Etat du Sénégal a mises en place sur le dispositif médical. On ne pourra accueillir que 500 personnes, au regard de ces contraintes’’.

Toutes les dispositions sanitaires nécessaires sont prises avant, pendant et juste après la compétition.

IDRISSA AMINATA NIANG