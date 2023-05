DL Sports Events, composé d’anciens basketteurs sénégalais et acteurs de la balle orange, organise un mini tournoi de basket scolaire et universitaire, prévu les 13 et 14 mai, pour relancer le basket à l’école.

Depuis quelques années, le basket sénégalais n’est pas au mieux de sa forme. Pour retrouver son lustre d’antan, la discipline doit se renforcer à la base. Dans ce sens, d’anciens basketteurs sénégalais et acteurs de la balle orange, regroupés dans la structure DL Sports Events, ambitionnent de redynamiser le basket à l’école. Pour cela, ils comptent initier un tournoi de basket-ball scolaire et universitaire, les samedi 13 et dimanche 14 mai prochains. Ce week-end de la balle orange va concerner deux ligues. Il s’agit de l’Inter-School Basketball League (IBL) qui opposera quatre écoles (du moyen et du secondaire) et le Hub School Basketball (HSB), qui mettra aux prises huit équipes universitaires : Ucao/Saint-Michel, IPD, IPG-Isti, IPP, Unipro, Esup, Seed Academy et Edge, réparties en deux poules de quatre.

‘’Les équipes choisies proviennent des écoles qui ont déjà la culture du basket-ball sport-études. Elles ont en leur sein des équipes de basket’’, a expliqué l’initiateur de l’événement Fabien Gnimassou.

Au final, il est prévu un draft où ‘’les meilleurs élèves vont être sélectionnés par les universités’’. ‘’Pendant ce tournoi, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait ce link entre les écoles et les universités sur le programme scolaire. C'est dans ce système de draft que nous voulons développer notre projet. Seed Academy, à travers Joe, qui en est le président, pourrait permettre à nos jeunes de bénéficier de stages de perfectionnement’’, a fait savoir un des co-fondateurs de DL Sports Events, Hubert Dacosta.

En tant qu’anciens produits de l’Union des associations sportives scolaires et universitaires (Uassu), Hubert Dacosta et Joseph Lopez ont décidé d’apporter leur expérience et de mettre leur carnet d’adresses au service de ce projet. ‘’J'ai joué avec Hubert au collège Saint-Michel, au collège Sacré-Cœur. C'est l'Uassu qui nous a formés. Après, on a joué dans des clubs locaux et ailleurs. Mais tout a commencé à l'école’’, a déclaré Joe Lopez.

‘’Le Sénégal, a dit l’ancien champion d’Afrique (1970, 1975), est un pays de basket. Il y avait de très grandes compétitions de l'Uassu dans les années 1970 où tous les joueurs qui pratiquaient le basket se retrouvaient en club, puis en équipe nationale. Tous les grands basketteurs sénégalais que vous connaissez, qui ont joué avant les années 1990, ont joué dans l'Uassu. Ils ont mouillé le maillot pour leur école. Ensuite, ils se sont battus pour leur club, puis leur nation’’.

Cet ancien basketteur professionnel se réjouit de faire partie de ce projet qui offre une ‘’plateforme d’expression’’ aux jeunes basketteurs. ‘’Il y a beaucoup de jeunes, garçons et filles, qui s'entraînent tous les jours, qui ne jouent pas dans les clubs élites et qui ne participent pas à des compétitions. Un sportif qui n'a pas de compétition n'en est pas un, parce qu'on ne peut pas évaluer sa valeur, sa technique’’.

En plus de l’aspect sport-études, le projet vise à contribuer au renforcement de la citoyenneté chez les jeunes, ‘’pour cultiver l'excellence dans le comportement des jeunes’’, a indiqué Bertrand Sy, co-fondeur de DL Sports Events. ‘’Il y aura des séances où l’on va faire du renforcement de capacités sur la vie d'un citoyen. On en a besoin. Aujourd'hui, nos jeunes ont perdu cette notion quelque part dans leur parcours. On a un devoir de les aider dans ce sens’’, a regretté Joe Lopez.

LOUIS GEORGES DIATTA