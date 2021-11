Station - PETROSEN ... encore une futilité

Il y'a exactement six jours PETROSEN Holding via sa filiale services et trading a inauguré sa première station de services.

En soi l’événement ou ce qui fut une festivité grandeur nature devrait passer inaperçu juste dans l’ordre normal des activités de vente de carburant aux automobilistes. En effet le Sénégal compte pas moins de 30 compagnies de distribution de carburant avec des stations sur tout le territoire national même aux coins les plus reculés comme les corridors vers les pays voisins et les zones frontalières .

De ce point de vue les sénégalais savourent et apprécient un secteur ou des compatriotes se sont particulièrement bien illustrés tels que les fondateurs des stations services ELTON et plus récemment le travail remarquable de branding d’ EDK ou Entreprise Demba KA. Mon intention n’est point de faire de la pub mais ces compatriotes méritent nos respects et considérations. EDK a bien conçu et relooké le concept du one stop avec des méga- stations ou même le lieu de prière et ablutions sont prévus.

EYDON Oil mis en place par l’un des fondateurs d’Elton, Centralien et un des meilleurs CV du secteur, apporte finesse urbanistique et meilleure conformité environnementale dans le choix des sites de ses stations – d’essence et de services.

A côté de ces entreprises créées et dirigées par des fils de ce pays il y’a les majors comme Total et Shell qui instillent efficacité et innovation dans le secteur car adossés à des maisons- mère aux activités bien intégrées dans le secteur pétrolier et gazier.

Le maillage national en stations – service ; la présence massive de nationaux dans le secteur du carburant et bien sur les majors qui sont bien implantés s dans le secteur permettent légitimement de se poser des questions sur l’opportunité et la pertinence de l’irruption de Petrosen trading et Services dans la vente de carburant surtout dans un contexte de transition énergétique ou la voiture électrique devra remplacer le moteur essence ou diesel et de diminution tendancielle des marges dans la distribution de l’essence et du gasoil surtout par les pme avec un petit nombre de stations – services.

Je considère pour ma part une mauvaise lecture par le top management de PETROSEN de la vision du Président de la République qui encourage des synergies et partenariats entre acteurs du secteur privé et du public et surtout le fait que nos espaces urbains comme Dakar comptent trop de points de vente de carburant et que cette co- existence ou cohabitation entre des produits pétroliers et des habitations peuvent engendrer l’irréparable. D’ailleurs la DEEC et la protection civile doivent être plus regardants dans la délivrance des autorisations d’implantation de stations – services surtout à Dakar.

PETROSEN n’a aucun intérêt même pour les besoins d’assurer un service public dans le secteur à concurrencer le secteur privé local et national. Si Petrosen a les coffres pleines de ressources au point de se lancer dans les stations d’essence; la holding peut bien prendre des prises de participation dans le capital des sociétés sénégalaises bien établies dans le secteur et qui ont pignon sur rue. Aussi la Holding peut s’allier avec les dizaines de PME dans la distribution de l’essence pour solidifier leurs capitaux propres et leur permettre ainsi des créer des postes d’emploi en droite ligne avec l’ambition du Président de la République de créer des opportunités pour la jeunesse. Les startups dans le secteur sont là et méritent d’être accompagnées mais pas d’être concurrencées par une holding qui a des défis et challenges plus cruciaux.

Après soixante ans d’indépendance c’est navrant de voir un directeur d’une société nationale friand de bling et de buzz entouré d’un aréopage de lutteurs et chanteurs inaugurer ce qui est ni innovation ni avancée car Eydon Oil or EDK ouvrent chaque semaine des stations – services sans tambour ni tintamarre. D’ailleurs les autorités de ce pays l’ont bien compris je n’ai vu durant le show de PETROSN Trading et Service aucune autorité administrative d’envergure juste la jet – set.

La vision du Président de la République qui est issu lui-même du secteur n’est pas cela. Le pétrole et le gaz sont des produits trop stratégiques pour de l’événementiel.

Ce gaspillage de ressources dans un pays endetté en proie à une demande sociale et sanitaire explosive du fait de la covid et l’arrêt des transferts des émigrés pose le débat sur la priorisation de l’investissement surtout dans le secteur public. Petrosen Trading et Services nous auraient plus et mieux rassuré s’il mettait en place la première borne et station de recharge pour voitures électrique d’Afrique de l’Ouest au moins pour nous faire entrer dans le futur et nous faire rêver. Partout dans le monde les chaînes de montage de véhicules classiques se reconfigurent aux tout moteur électrique; ainsi doit – on attendre que les majors du secteur parmi nous implémentent ces innovations à notre place comme c’est toujours le cas.

Autre piste pour Petrosen Holding c’est la mise en place d’activités de trading ou de courtage comme c’est le cas à Singapour ou même dans les pays du golf persique, surtout que notre pays avec des écoles d’ingénieurs et les universités; l’institut des mathématique de la petite côte sans oublier notre diaspora, compte une masse critique de mathématiciens pour une salle de marché des produits pétroliers et gaziers au sein de l'opérateur national publique .Ce qui n’est pas trop demander vu que partout sur la planète des sénégalais bon teint travaillent déjà dans ces trading desks. Le Président de la République à l’occasion des ces voyages rencontre toujours nos meilleures têtes dans le pétrole et le gaz. D’ailleurs des compagnies comme Vitol , Trafigura et Glencore se sont taillées des niches lucratives dans l’activité de trading . Ces activités de l’aval rapportent souvent plus d’argent que l’exploitation de certains gisements offshore.

Les découvertes de Sangomar pour le pétrole et les mégas- gisements de gaz de GTA augurent de lendemains prometteurs pour notre pays il appartient à l'opérateur national qu’est PETROSEN Holding de tirer toutes les leçons de pays comme le Nigeria ou l’Angola et en même temps de capitaliser sur l’expérience de la Norvège et de pays du Golf afin que nos ressources puissent contribuer à nous hisser sur la rampe de l’émergence. Ceci ne s’accommode ni de tâtonnement ni de dilettantisme, il faut une feuille de route claire ; des objectifs précis et surtout une équipe décomplexée au top capable de défendre nos intérêts face aux majors qui sont chargés de l’exploitation ressources.

Moustapha DIAKHATE

Expert en Infrastructure

Ex Conseiller Spécial PM

Ex Membre Cabinet Présidente Cese Co