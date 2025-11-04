L’Inspecteur général de police Mame Seydou Ndour, Directeur général de la Police nationale (DGPN), a officiellement lancé, hier, lundi 3 novembre 2025, le projet novateur « Edupolsen » (Éducation policière sénégalaise). Ce programme ambitieux, selon un communiqué, vise à renforcer les liens entre l’école et la police afin de favoriser un rapprochement citoyen et éducatif durable.

La cérémonie inaugurale s’est tenue à l’école primaire Issa Kane de Grand Dakar, un lieu hautement symbolique, puisque c’est sur ces mêmes bancs que l’Inspecteur général Mame Seydou Ndour a fait ses premières classes. L’événement a réuni une assistance nombreuse et diversifiée : le maire de Grand Dakar, des représentants de la COSYDEP, l’Inspecteur de l’Éducation et de la Formation (IEF) de la localité, ainsi que les élèves, enseignants et parents d’élèves.

Tous ont unanimement salué la pertinence et la portée citoyenne de cette initiative. Visiblement ému de retrouver son ancienne école, le DGPN s’est adressé directement aux élèves, les exhortant à cultiver les valeurs de discipline, de respect et de civisme, indispensables pour devenir demain des citoyens responsables et modèles.