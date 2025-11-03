Le parti Awalé a célébré son anniversaire hier, marqué par une forte mobilisation. La célébration a été ponctuée par un moment de réflexion et d’appel à l’unité et à la concorde nationale.

Le Parti Awalé a célébré, hier, ses 4 ans d'existence. Le parti a, pour l’occasion, montré sa force de mobilisation. La coalition Diomaye Président a été fortement représentée à cette cérémonie. Il y avait même Aldiouma Sow, le ministre-conseiller du président de la République.

Lors de sa prise de parole, le président d'Awalé Abdourahmane Diouf a lancé un appel à la paix et à la concorde nationale, notamment à l'endroit de l'opposition. Aux membres du gouvernement ainsi qu'aux militants et sympathisants des leaders politiques, il a prôné l’union. Il a invité à ne pas sous-estimer le rôle des mouvements soutenant le président. « Il y a la légitimité principale et les légitimités secondaires. Personne ne doit minimiser ceux qui sont dans Diomaye Président », a-t-il déclaré dans une salle comble.

« Diomaye est arrivé au pouvoir très jeune, mais très mûr et responsable. J’ai toujours dit qu’il allait surprendre beaucoup de personnes… Si Diomaye échoue, c’est Abdourahmane qui échoue… c’est tout le monde qui échoue. On ne peut pas gouverner seul », a-t-il prévenu. Abdourahmane Diouf a rappelé qu'Awalé a, à trois reprises, contribué en termes de mobilisation et de financement pour d’autres partis : élections locales, présidentielle et législatives.

Le parti, dit-il, a la même vision que le président Diomaye. Une vision qui repose sur une souveraineté ouverte, qui ne cherche ni l’isolement ni le repli sur soi. Ainsi, dit-il, Vision 2050 incarne l’horizon d’une Afrique refondée sur ses valeurs et ses potentialités.

Venue soutenir M. Diouf, Mimi Touré a également lancé un appel à l’unité. « Il faut que nos rangs restent soudés malgré les divergences », a-t-elle déclaré. Aminata Touré n’a pas manqué de saluer les combats menés par Abdourahmane Diouf, notamment auprès de F24, ainsi que son engagement dans Diomaye Président.

La célébration a été marquée par un moment de réflexion

L’autre moment fort a été la tenue d’un panel sur le thème : « Une Afrique debout : défendre notre souveraineté, construire nos économies ».

Seydina Aliou Ndiaye a évoqué les chaînes de valeur à privilégier. Concernant la filière textile, il indique qu’en dépit d’une production abondante, le taux de transformation reste inférieur à 2 %.

Pour la chaîne agroalimentaire, M. Ndiaye a souligné que des milliers de tonnes de riz de la vallée pourrissent faute de stockage adéquat. « 40 % de la production est perdue à cause de ce déficit », précise-t-il. Il a également abordé les enjeux des secteurs pharmaceutique et cosmétique.

Ainsi, il plaide pour une dynamique d’intégration logistique en Afrique de l’Ouest et une collaboration renforcée entre États africains.

Pour sa part, le Dr Mor Gassama a insisté sur l’importance de la transformation des produits locaux, condition sine qua non selon lui d’une industrialisation réussie.

Le Dr Abdou Diaw a évoqué les réformes monétaires nécessaires. Il souligne que le Sénégal seul ne dispose pas de marges de manœuvre suffisantes pour actionner le levier monétaire. « Il faut que les chefs d’État de l’UEMOA se concertent… », affirme-t-il. Il préconise également que l’État s’engage à acheter prioritairement les productions des artisans locaux.

Djiby Diakhaté a quant à lui mis en avant les savoirs endogènes dans les domaines de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée et de l’environnement.

BABACAR SY SEYE