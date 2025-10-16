La grande chanteuse sénégalaise Adja Dial Moussé Alé Mbaye s’est éteinte. Connue pour ses titres emblématiques comme « Bété Bété » et « Fa Wade Wellé », elle laisse derrière elle un héritage musical unique qui a marqué plusieurs générations.

Le Sénégal perd l’une de ses plus grandes voix. Mardi 14 octobre 2025, Adja Dial Mbaye, artiste emblématique de la musique traditionnelle et moderne, s’est éteinte, laissant un vide immense dans le paysage culturel du pays. Sa disparition bouleverse ses admirateurs et tous ceux qui ont eu la chance d’écouter sa voix.

Pour des générations de Sénégalais, Dial Mbaye n’était pas seulement une chanteuse, mais une présence, un souffle artistique capable de toucher le cœur et l’âme de chacun. Découverte par le grand public à la fin des années 1980, elle s’est rapidement imposée grâce à son titre « Fa Wade Wellé », interprété lors de l’inauguration de la RTS sur l’avenue Malick Sy, un morceau devenu emblématique et symbole de son talent.

Elle a également conquis le public avec des titres tels que « Bété Bété », entraînant et festif, « Péey », plus intime et émouvant, ou encore « Diine Ji » qui témoignait de la profondeur de son interprétation. Des chansons comme « Teranga » et « Jarnako » mettaient en lumière sa capacité à fusionner tradition et modernité, tandis que « Jeeg Bi » reflétait son engagement et sa sensibilité aux réalités sociales.

Chacune de ses œuvres portait la marque de son authenticité, de sa rigueur et de sa sensibilité exceptionnelle.

Au fil des années, Adja Dial Mbaye a collaboré avec de nombreux artistes sénégalais et participé à des productions musicales variées, se distinguant toujours par la puissance et la singularité de sa voix. Ses prestations dans les festivals, cérémonies culturelles et mariages étaient toujours attendues avec impatience, tant sa présence sur scène avait le pouvoir de captiver et d’émouvoir. Ceux qui ont eu la chance de la voir interpréter ses morceaux phares racontent encore l’intensité et la sincérité qu’elle déployait à chaque note, capable de transformer un simple morceau en moment inoubliable.

Elle est restée humble malgré son succès. Jamais en quête de gloire ou de projecteurs, elle a toujours placé la musique et l’émotion au-dessus de tout, déclarant souvent que son art avait pour but de transmettre, d’élever et de laisser une trace durable dans le cœur des auditeurs. Sa musique n’était pas un simple divertissement, elle était une expérience, une rencontre entre la voix d’une artiste et la sensibilité du public.

Même lorsqu’elle s’est progressivement retirée des grandes scènes, elle a continué à se produire lors des événements importants et des cérémonies familiales, restant proche de son public et inspirant les jeunes artistes. Sa voix continuait à résonner dans les foyers, les rues et les festivals, rappelant que sa musique dépassait le simple spectacle pour devenir un lien vivant entre les générations.

Vague d’émotion et hommages

L’annonce de son décès a provoqué une vague d’émotion dans tout le pays. Des journalistes et acteurs culturels ont rendu hommage à cette grande dame de la musique sénégalaise, soulignant qu’Adja Dial Mbaye avait su combiner talent, rigueur et humilité pour devenir une référence incontournable de son art.

Au-delà de ses talents artistiques, elle restera dans les mémoires comme une femme forte et profondément humaine. Sa générosité, sa modestie et sa dignité font partie de son héritage, tout autant que sa musique. Chaque note qu’elle a chantée, chaque mélodie qu’elle a portée continue de résonner, rappelant aux Sénégalais le pouvoir intemporel de l’art, lorsqu’il est habité par la sincérité et la passion.

Adja Dial Mbaye laisse derrière elle un héritage musical et émotionnel immense. Ses chansons continueront d’accompagner les moments de joie et de recueillement, et sa voix restera vivante dans les cœurs de ceux qu’elle a touchés. Elle s’en va discrètement, mais son nom et son art demeurent à jamais gravés dans la mémoire collective, symbole d’une artiste qui a su unir émotion, beauté et humanité.

Aujourd’hui, le Sénégal dit adieu à une grande voix, à une grande dame, mais surtout à une artiste dont la musique traversera les générations et continuera d’inspirer le pays pendant de nombreuses années.

MAGUETTE NDAO