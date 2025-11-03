À l'occasion de la cérémonie de dévoilement de la mascotte officielle des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), ce samedi, le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a appelé tous les Sénégalais à se mobiliser pour la réussite de l'organisation de ce premier événement olympique en Afrique.

Les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ont désormais leur identité visuelle à travers la mascotte, dévoilée par le chef de l'État ce samedi. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a insisté sur l'impératif pour le Sénégal de réussir le pari de l'organisation de ce premier événement olympique en terre africaine.

« En accueillant pour la première fois en terre africaine les Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, notre pays s'honore d'écrire une nouvelle page lumineuse de son histoire sportive et culturelle. Au-delà de l'honneur et de toute la symbolique, ce choix est un défi pour le Sénégal de réussir l'organisation », a déclaré le président de la République. C'est même pour lui « une priorité nationale et une exigence continentale ».

Pour atteindre cet objectif, le président appelle tout le monde à l'action, en commençant par les acteurs étatiques dans la préparation des Jeux. Se disant « pleinement engagé avec l'ensemble du gouvernement à œuvrer pour une organisation parfaite », le président Faye a demandé à ces acteurs « d'exécuter avec rigueur et diligence » les directives issues du Conseil interministériel du 15 octobre 2024 consacré à la préparation et à l'organisation des JOJ.

« Nous gagnerons ce pari avec la mobilisation de l'État, une implication résolue des acteurs sportifs et une adhésion enthousiaste de la jeunesse et de l'ensemble de nos concitoyens », a-t-il assuré. Il a exprimé son vœu de voir les Jeux « rayonner » sur toute l'étendue du territoire national. « C'est pourquoi la tournée de la Flamme olympique dans les quatorze régions du Sénégal marquera la dimension inclusive et festive des Jeux pour l'ensemble de la jeunesse du pays. »

Dans ce sens, le chef de l'État a recommandé au Comité de gestion des JOJ (COJOJ) d'impliquer davantage les jeunes. « L'engagement de la jeunesse est au cœur des programmes et actions à dérouler pour une réussite parfaite de l'organisation des JOJ Dakar 2026. J'encourage le COJOJ à poursuivre et consolider la mise en œuvre du programme d'Engagement, déroulé depuis plus de deux ans, en tant que moyen d'autonomisation des jeunes. Ce programme offre une opportunité pour faire découvrir le sport, les arts et la culture du Sénégal et de l'Afrique à des milliers d'enfants et d'adolescents. »

Voilà “Ayo”

En présence du Premier ministre et de son gouvernement, des corps diplomatiques, de la présidente du Comité international olympique, du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), le président de la République a dévoilé la mascotte officielle des JOJ Dakar 2026.

« Ayo » est un jeune lion portant un chapeau traditionnel aux couleurs du Sénégal, symbolisant la sagesse, la dignité et l'attachement à la vie rurale. La mascotte est l'œuvre de Ndèye Mariama Diop, 16 ans, élève en classe de seconde. Le nom « Ayo », signifiant « joie » en yoruba, a été proposé par Ndèye Khady Cristal Coumba Sarr, 18 ans, élève en classe de terminale. Elle dit avoir choisi une langue africaine pour exprimer le message du slogan des JOJ 2026 : « Dakar accueille, l'Afrique célèbre ».

Le dévoilement de la mascotte et de son nom est l'aboutissement d'un processus de sélection. Près de 500 élèves âgés de 12 à 18 ans ont participé à ce concours. La conception de la mascotte devait prendre en compte le respect des valeurs de l'olympisme, à savoir l'excellence, le respect et l'amitié, selon le COJOJ. Pour le nom, il devait être court et composé de trois syllabes, mais aussi facile à prononcer et accessible au grand public, selon la charte du Comité international olympique (CIO). Le jury, présidé par le ministre de l'Éducation nationale Moustapha Guirassy, compte d'éminentes personnalités, dont le caricaturiste Oumar Diakité, dit Odia, l'historien Ibrahima Thioub et le peintre Kalidou Kassé.

Le président de la République a salué cette « approche participative et inclusive » adoptée par le COJOJ à travers toutes les inspections d'académies du pays. « Cette méthode reflète la conception d'un événement porté par la jeunesse, conçu avec elle et pour elle. Aujourd'hui, à un an jour pour jour de l'ouverture des JOJ, nous procédons au dévoilement de la mascotte, qui constitue l'empreinte visuelle et l'identité personnalisée de ces Jeux. Le modèle ici présenté est une expression des talents artistiques, de l'inventivité et du génie créateur de notre jeunesse scolaire, levier essentiel de notre capital humain. »

JOJ DAKAR 2026 - J - 365 Le compte à rebours est lancé La présidente du CIO, en compagnie de la ministre de la Jeunesse et des Sports, du maire de Dakar et du président du CNOSS, a lancé ce samedi 31 octobre le compte à rebours des 365 jours avant le coup d'envoi des JOJ Dakar 2026. Ce 31 octobre 2025 marquait la dernière ligne droite vers le coup d'envoi des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. À 365 jours, jour pour jour, du premier événement olympique en terre africaine, les autorités étatiques et olympiques ont déclenché le compte à rebours ce samedi à la gare du Train express régional (TER). « Nous sommes très excités qu'en un an, nous soyons tous ici pour célébrer l'ouverture de la cérémonie des Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. C'est un moment historique pour le mouvement olympique et pour l'Afrique, et nous sommes extrêmement fiers », s'est réjouie la présidente du Comité international olympique (CIO). Kirsty Coventry s'est dit impatiente de revenir l'année prochaine pour vivre ce grand rendez-vous de la jeunesse. La cérémonie a eu lieu à l'esplanade de la gare du TER en présence de la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, du maire de Dakar, Abass Fall, et du président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS), Mamadou Diagna Ndiaye, entre autres. Interrogé sur le choix du lieu pour le lancement et l'implantation de l'horloge du compte à rebours, le patron de l'olympisme sénégalais a répondu que « l'endroit était vraiment adapté et pouvait remplir le rôle pour le compte à rebours, parce qu'il y a l'esplanade de la gare, et puis il y a beaucoup de trafic par-là ». Mme Coventry a aussi apprécié le niveau d'avancement des travaux d'infrastructures sur les différents sites de compétitions et d'hébergement. « Nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous voyons, et l'équipe travaille très, très fort avec les Fédérations internationales et avec le CIO. Le Festival Dakar en Jeux a toujours été une grande célébration. J'ai été très heureuse d'être ici pour le premier. Le ressenti et l'esprit que nous recevons, que nous pourrons apprendre dans les prochaines semaines sur le Festival Dakar en Jeux, que nous pouvons aussi utiliser comme événement de test, je pense que cela permettra vraiment à toutes les équipes de se sentir très confiantes quand il s'agira de l'année prochaine. Nous savons que nous avons encore du travail à faire, mais nous sommes très confiants que l'équipe travaille extrêmement bien. » Pour sa part, Mamadou Diagna Ndiaye a annoncé que la campagne de sensibilisation irait en progressant. « Généralement, c'est dans les derniers 60 jours que nous lançons une grande campagne de com. Mais évidemment, avant ça, nous avons toute une plateforme pour sensibiliser les différentes régions. Nous avons un projet d'aller à Saint-Louis en bus bardé complètement JOJ, avec à l'intérieur tout ce qu'il faut, tout le long entre Dakar et Saint-Louis, distribuer des éléments comme des t-shirts, des casquettes, expliquer aux gens comment vouloir des vies communes. Il faut qu'on soit tous autour de ces jeux-là. »

LOUIS GEORGES DIATTA