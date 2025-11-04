Pour son entrée en lice à la Coupe du monde U17, le Sénégal a été tenu en échec par son principal concurrent du groupe C, la Croatie (0-0), ce lundi à Al-Rayyan au Qatar. Avec ce score de parité pour leur première sortie dans cette Coupe du monde U17, les Sénégalais seront partagés entre regrets et soulagement.

Les Lionceaux s'étaient d'abord procurés les deux premières occasions du match mais Bakary Sonko avait manqué le cadre de la tête puis vu sa frappe repoussée par un défenseur adverse devant la ligne. Le premier acte a toutefois été clairement à l'avantage des Croates, qui auraient pu prendre les devants à plusieurs reprises. Mais les Européens ont mal géré leurs occasions, à l'image de ce raté de Slišković après une interception mal assurée de Lamine Mbengue.

Surtout, Vincent Gomis, gardien de Génération Foot et élu homme du match, a répondu présent en réalisant deux arrêts décisifs avant la mi-temps : d'abord sur une frappe repoussée, même s'il relâche ensuite le ballon avant de s'en emparer de justesse dans les pieds de Kusanović, puis en détournant la tentative de Benkotić.

Mieux en seconde période, les poulains de Pape Ibrahima Faye ont bénéficié d'une belle opportunité dans les dernières minutes, mais l'entrant Mouhamed Dabo a manqué le cadre de la tête à bout portant. Ce match nul face à l'autre favori du groupe ne constitue cependant pas un si mauvais résultat, avant d'affronter jeudi le Costa Rica, qui a débuté par un match nul contre les Emirats Arabes Unis (1-1).

… La Tunisie, l’Afrique du Sud assurent, le Maroc tombe d’entrée

La Tunisie a signé une entrée en lice probante ce lundi en Coupe du monde U17. En effet, les Aigles de Carthage n’ont fait qu’une bouchée des Fidji (6-0). Wassim Slama a ouvert le score avec un peu de réussite à la demi-heure de jeu. Six minutes plus tard, Fedi Tayechi coupait au premier poteau un centre d’Aman Touati provenant de droite pour signer le break (36e). Slama s’est offert un doublé à la 53e (3-0), en reprenant une balle repoussée par le gardien océanien. Une minute après un incroyable loupé de la part de Zinedine Hasni, qui tirait au-dessus de la cage vide (73e, 4-0), le rentrant Anisse Saidi a croisé parfaitement le cuir sur la gauche de Prakash (74e, 5-0). Tayechi s’est aussi ofert le deuxième doublé de la soirée (86e, 6-0). L’Afrique du Sud a également réussi son entrée en lice à la Coupe du monde U17. Les jeunes Sud-africains ont dominé les Boliviens sur le score de de trois buts à un.

La fausse note des représentants africains à ce Mondial est venu du Maroc. Opposés au Japon, les champions d’Afrique de la catégorie ont été battus 2-0 ce lundi à l’Aspire Zone de Doha, au Qatar. Le Maroc est parti à l’abordage dès l’entame. Les jeunes Lions de l’Atlas ont installé le danger dans le camp adverse sans trouver le cadre. La réponse japonaise intervenait une dizaine de minutes plus tard. Petit à petit, les Asiatiques rééquilibraient les débats. À la 27e, Anthony Motosuna a coupé au second poteau un corner dans les buts de Bellaarouch. Néanmoins, le but était directement invalidé pour une faute commise sur le pensionnaire de l’Académie Mohammed VI de football. Il a fallu un excellent Bellaarouch pour éviter à ses compatriotes de concéder l’ouverture du score juste avant la pause (45e+1). Malheureusement pour les champions d’Afrique, le portier de 17 ans ne pouvait strictement rien face à une frappe enroulée en première intention signée Taiga Seguchi à la 57e minute. Complètement esseulé à gauche dans la surface, le milieu brossait parfaitement le cuir dans le petit filet de Bellaarouch (1-0). Alors qu’ils poussaient, les Marocains se sont faits punir sur une contre-attaque ultime conclue à la 90e+8 par Daigo Hirashima (2-0).