Thierno Alhassane Sall (TAS) a, à travers une sortie sur les réseaux sociaux, invité le chef de l’Etat à prendre des mesures allant dans le sens d’anticiper les conséquences néfastes de la pandémie. Aux yeux de l’ancien ministre, Macky Sall reste apathique face à cette troisième vague.

‘’Il est grand temps pour lui de se ressaisir et d'anticiper l’écroulement de notre système sanitaire et les redoutables autres conséquences observées dans d'autres pays mieux préparés’’, indique TAS.

Il pense ainsi que les autorités doivent, toute affaire cessante, établir et mettre en œuvre un plan de riposte cohérent et efficace, en veillant à l'adhésion des professionnels concernés et des populations. ‘’L'heure n'est plus aux communiqués alibis comminatoires. Le moment est grave, et chacun de nous doit, aujourd’hui plus que jamais, prendre soin de lui et de ses proches, face à un régime aux abonnés absents’’, dénonce Thierno Alhassane Sall.