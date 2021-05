L’Association des parents d’élèves du lycée scientifique d’excellence de Diourbel (LSED) est montée au créneau pour dénoncer la mesure prise par l’Office du baccalauréat de faire composer leurs candidats dans les différents centres d’examen de la commune de Diourbel. Elle dénonce aussi le choix d’une seule candidate pour le lycée au concours de Miss Sciences. La tutelle la reçoit aujourd’hui.

‘’Depuis la création du lycée, un acharnement incompréhensible est exercé sur les élèves de LSED qui, pourtant, continuent, malgré tout, à maintenir le flambeau de l’excellence. Une image qui risque d’être ternie, si le peuple sénégalais n’est pas pris à témoin’’, dénonce, à travers une note parvenue à la rédaction d’’’EnQuête’’, l’association des parents d’élèves.

Elle dénonce : ‘’Le paroxysme a été atteint cette année pour le concours Miss Sciences. Malgré ces résultats positifs, le proviseur aurait cautionné un plan machiavélique de réduction des lauréats du LSED au niveau de l’Inspection d’académie de Diourbel et au plan national, sous prétexte que cela ne laisse aucune chance aux autres établissements de Diourbel. Le LSED serait condamné à ne présenter qu’une seule candidate au concours Miss Sciences, malgré le potentiel énorme de ses pensionnaires.’’

‘’Faux !’’, rétorque une source sous le couvert de l’anonymat, au niveau de l’inspection d’académie. Elle déclare : ‘’Cette année, s’agissant du concours Miss Sciences, l’académie de Diourbel a décidé que chaque établissement envoie une seule candidate. Ce qui n’a pas été du goût du LSED qui, dans un passé récent, présentait plusieurs candidates. La raison évoquée par l’académie pour justifier cette mesure, c’est qu’avec la pandémie, il était impossible d’avoir plus d’une candidate par établissement. Et d’ailleurs, d’autres académies comme Dakar ont pris cette décision. Le proviseur n’est ni de près ni de loin mêlé à cela, parce que la décision a été prise au niveau de l’académie.’’

Le Bac crée des tensions

Mais ce n’est pas seulement cette affaire de Miss Sciences qui motive la colère des parents d’élèves. D’après des sources, l’association est mécontente de la décision prise par le directeur de l’Office du Bac de mettre fin à la dérogation accordée aux candidats de cet établissement d’excellence. Laquelle dérogation consistait à permettre aux candidats du LSED de retourner dans leur académie d’origine pour y composer, le temps de l’examen du baccalauréat.

Une source sous anonymat, proche de l’Office du Bac, explique : ‘’Serigne Mbaye Thiam avait demandé qu’une faveur soit accordée aux élèves du lycée, en les autorisant à aller composer le Bac dans leur académie d’origine. Mais il y avait une lourdeur et des difficultés réelles pour l’Office du Bac, parce qu’il devait apporter les livrets des élèves dans ces académies. La conséquence est que le directeur de l’Office du Bac avait dit au ministre que s’il permettait cette faveur aux élèves du LSED, la conséquence est que les professeurs dudit établissement risqueraient de ne pas être choisis comme correcteurs.’’

D’ailleurs, cette année, l’association des parents d’élèves a déposé au niveau de l’Office du Bac une liste des candidats qui devraient composer pour les épreuves du Bac, en dehors de l’académie. La liste a été rejetée par les services de l’Office du Bac, parce que, pour eux, l’association des parents d’élèves n’est pas son interlocutrice.

D’ailleurs, des voix s’élèvent, de plus en plus, pour dénoncer ce favoritisme fait au LSED. Cette enseignante s’interroge : ‘’Pourquoi ce lycée, déjà privilégié par rapport à d’autres sur tous les plans, continue de l’être pour le Bac ? Pourquoi ce qui est valable pour le LESD ne l’est-il pas pour Mariama Ba et le Prytanée militaire ? Car l’argument du dépaysement ou de la mauvaise alimentation brandie par les parents d’élèves ne tient pas. Les élèves peuvent composer dans les différents centres de Diourbel et rentrer au lycée, sans aucune difficulté, d’autant plus que l’établissement dispose d’un bus.’’

C’est dans ce contexte que le ministre Mamadou Talla compte recevoir, ce mardi en audience, l’Association des parents d’élèves du LSED.

BOUCAR ALIOU DIALLO