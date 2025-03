Une nouvelle polémique concernant le port du voile dans les écoles a éclaté ce lundi matin au collège Saint Gabriel de Thiès, où plusieurs jeunes filles ont été exclues par l’administration en raison de leur tenue. Cette décision, soudaine et non communiquée en amont aux élèves et aux parents, a provoqué une vive émotion parmi les familles concernées, qui dénoncent une atteinte aux libertés individuelles, notamment la liberté religieuse et vestimentaire.

Des élèves ont été exclues du collège Saint Gabriel de Thiès à cause, dit-on, du voile qu’elles portent. Leurs parents étaient hier devant l'établissement pour exiger des explications claires de l'administration scolaire. ‘’Nos enfants ont été discriminées pour avoir exercé un droit fondamental, celui de porter un vêtement en lien avec leur religion. Nous ne comprenons pas pourquoi une telle décision a été prise sans concertation ni préavis’’, a déclaré l’un des parents choqué par la situation.

Certaines d’entre elles, visiblement désemparées, ont partagé leur frustration. ‘’Ce matin, on est venu à l’école pour apprendre. On nous a dit que nous ne sommes pas autorisées à entrer à cause du voile que nous portons. C'est anormal. On aurait dû être informées bien avant. Le directeur général avait accepté que l'on porte le voile au début de l'année scolaire. Mais aujourd'hui, il a changé d'avis sans préavis. Pourquoi ce revirement ?’’, a exprimé une élève affectée par la situation.

Les élèves exclues ont également fait part de leurs préoccupations concernant l'impact de cette situation sur leur programme scolaire, particulièrement celles en classe de terminale. ‘’Nous sommes venues bien avant l’heure, mais pourquoi nous exclure maintenant ? Nous sommes en terminale et aujourd’hui nous devions suivre un cours sur le commentaire en philosophie qui est très difficile à comprendre. Ces absences non justifiées risquent de perturber notre parcours académique’’, ont-elles ajouté.

Face à cette crise, les élèves concernées ont adressé un appel au président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye ainsi qu’au Premier ministre Ousmane Sonko, sollicitant une intervention rapide pour résoudre ce problème et clarifier la situation sur le port du voile dans les établissements scolaires.

Selon elles, la communication autour de cette question est insuffisante et la manière dont cette interdiction a été appliquée est source de confusion.

L’inspecteur d’académie clarifie la situation

Après plusieurs heures de tension et d'incertitude, la situation des élèves voilées au collège Saint Gabriel a finalement été résolue. L’inspecteur d’académie de Thiès, Gana Sène, a apporté des précisions sur les faits et appelé au dialogue pour éviter toute tension.

Selon M. Sène, quelques élèves – deux ou trois – portaient un voile qui recouvrait le logo de l’école, tandis que les autres respectaient les consignes vestimentaires en vigueur. ‘’Les responsables de l’établissement ont voulu marquer le coup en renvoyant tous les élèves, ce qui constitue une maladresse’’, a-t-il expliqué. Il a souligné l’importance d’un dialogue préalable avant toute mesure disciplinaire.

L’inspecteur d’académie a toutefois rassuré que la situation est désormais sous contrôle et que les cours ont repris normalement. Il a réaffirmé l’engagement des autorités académiques à garantir un climat scolaire apaisé, fondé sur le respect des règles tout en favorisant l’écoute et la concertation entre les différentes parties prenantes.

Après ces moments de tension et d'incertitudes, la situation des élèves voilées au Collège Saint Gabriel a finalement été résolue. Une réunion cruciale s'est tenue entre l'inspection de l'éducation et de la formation (IEF), l'administration de l’établissement scolaire et les élèves concernées, permettant de trouver un compromis satisfaisant pour toutes les parties impliquées.

EXCLUSION TEMPORAIRE D’ÉLÈVES AU COLLÈGE SAINT GABRIEL DE THIÈS Les précisions de la direction de l’école La direction du collège Saint Gabriel a tenu à apporter des précisions à travers un communiqué sur la mesure prise hier concernant certaines élèves dont la tenue ne respectait pas les consignes établies par l’établissement. Cette décision visait à rappeler l’importance du respect des règles vestimentaires, notamment en ce qui concerne le port du voile, qui ne doit pas masquer l’uniforme scolaire, précise l’école. ‘’Il convient de souligner que le voile n’est pas interdit au sein de notre établissement, conformément aux dispositions en vigueur. Toutefois, son port doit être en adéquation avec les exigences de l’uniforme’’, ajoute la direction dans son communiqué. En outre, ajoute-t-elle, ‘’suite aux échanges avec les autorités académiques et après concertation, nous réaffirmons notre engagement à faire respecter les normes disciplinaires tout en veillant à l’inclusion et à la sérénité au sein de l’école. Cette exigence s’applique également à d’autres aspects de la tenue des élèves, notamment la coiffure et l’usage des téléphones portables. Nous comptons sur la collaboration des parents d’élèves et de l’ensemble de la communauté éducative pour maintenir un cadre propice à l’épanouissement et à la réussite scolaire de nos élèves’’.

Ndeye Diallo ( Thiès)