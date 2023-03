Si le pouvoir d’élire le prochain président de la République était entre les mains du khalife général de la famille omarienne Thierno Madani Tall, Macky Sall allait rempiler en 2024. Lors de la Ziarra annuelle, il a validé indirectement sa candidature.

La traditionnelle Ziarra annuelle d'El Hadj Mouhamdou Zeyni Dini Ba d’Aéré Lao a eu lieu avant-hier samedi. Elle a été présidée par le khalife général de la famille omarienne Thierno Madani Tall. Dans sa déclaration, le saint homme est largement revenu sur les relations de sa famille et celles des anciens présidents de la République.

Selon lui, les présidents Léopold S. Senghor et Abdou Diouf ont fait certes avancer le Sénégal, mais ils n'ont pas toujours eu l'adresse du président Macky Sall. Celui qui a vraiment de l'habileté et qui ne rate jamais ses objectifs, c'est l’actuel chef de l’État, d’après lui.

Senghor, par exemple, a-t-il précisé, a fait de son mieux pour doter le Sénégal d'infrastructures, de même que les présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

Ainsi, il est favorable à ce que l’actuel président rempile. ‘’Regardez tout ce que le président Macky Sall a réalisé ! C'est incommensurable. Je ne le dis pas par subjectivisme, mais en toute objectivité. Macky Sall a réussi le désenclavement du Sénégal vers l'extérieur et à l’intérieur. Il a beaucoup fait pour les foyers religieux. Et puisque c'est lui qui a l'arc, nous lui confions notre seule flèche pour qu'il atteigne l'objectif. Il est très adroit et très habile, et il peut nous mener vers la réalisation des objectifs de développement du Sénégal’’, a déclaré le khalife des Tall.

Prenant la parole, le maire de cette commune, Mountaga Sy, a déclaré à l’endroit du saint homme : puisqu’il ne reste qu’une flèche dans l'arc, qu’il la donne au plus habile et au plus adroit. ‘’Le président Macky Sall est le plus habile.

C'est le président Macky Sall qui a apporté récemment de l'eau dans 64 villages du Diéry, en plus des trois forages qu'il a offerts aux populations d’Aéré Lao. Il a apporté de l'électricité dans toutes nos communes, accompagné et donné de l’emploi aux jeunes, aux femmes. Il a désenclavé nos terroirs et matérialisé sa promesse relative à la cuvette d’Aéré Lao, en injectant 500 millions. Il a profondément changé le Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous lui demandons de poursuivre son action. C'est notre candidat en 2024’’, a déclaré le directeur général du Port autonome de Dakar.

Abondant dans le même sens, le directeur de cabinet du président de la République, Abdoulaye Daouda Diallo, a porté son choix sur le président Macky Sall pour un deuxième quinquennat. ''J'ai entendu la déclaration de Mountaga Sy et des populations d’Aéré Lao. C'est une décision à laquelle nous adhérons nous aussi au nom du département de Podor. Je porterai ce message à la connaissance du président de la République Macky Sall. D'ailleurs, nous sollicitons des prières de la part du khalife Thierno Madani Tall pour que le président puisse gagner ce deuxième quinquennat'', a renchéri M. Diallo.

AMADOU FALL