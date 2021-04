Les limiers du commissariat de Nguente ont mis la main, en moins de 48 heures, sur les huit personnes qui ont cambriolé le dépôt de matériel médical et électronique à Thiès. Le cerveau de cette bande, qui a été interpellée entre Thiès et Mbour, est un adolescent de 17 ans.

Etablis aux USA, il y a de cela des dizaines d’années, dans le cadre de ses activités professionnelles comme agent de la santé, un Sénégalais avait eu l’idée de rentrer définitivement au bercail. Dans ses bagages, figurait un projet : implanter à Thiès, et plus précisément au quartier Nguente, une structure sanitaire digne de ce nom. A cet effet, il ouvert un magasin où il déposait du matériel médical et électronique aussi. Il le remplissait au fur et à mesure et selon ses moyens et sa disponibilité. Seulement, samedi dernier, vers les coups de midi, il a reçu la visite d’une bande de cambrioleurs. Ces malfrats, selon nos informations, ont vidé le magasin de tout son contenu, avant de disparaitre dans la nature.

Quelques minutes après, le propriétaire, qui est actuellement en vacances, a été informé. Sur le champ, il est allé porter plainte au commissariat de Nguente. Les limiers de cette unité de la police nationale ont ouvert une enquête. Cette dernière a vite porté ses fruits.

En effet, selon nos informations, elle a permis de suivre les traces d’un suspect avant de mettre la main sur lui. A. Ndoye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été pris en flagrant délit avec une partie du matériel volé. Il s’agit, selon nos sources, de caméras, de projectiles, d’ordinateurs portables, de manettes, de cinq batteries solaires, entre autres. Il a été interpellé et acheminé dans les locaux du commissariat pour les besoins de l’enquête.

Son face-à-face avec les enquêteurs a permis de trouver une brèche qui a mené les limiers vers les autres suspects. A la suite d’une investigation et des recoupements avec des techniques d’enquête très modernes, cinq autres membres de cette bande ont été localisés dans différents quartiers de Thiès-commune. Ils ont été surpris avant de tomber dans la nasse, entre samedi et dimanche derniers. Il s’agit de K. H. Tine, S. Ndiaye, A. Diallo, D. Diouf et M. Diakhaté.

Dans le cadre de cette enquête, ils ont fait l’objet d’auditions. Ce qui a permis d’interpeller les autres membres de la bande. En effet, poursuivent nos interlocuteurs, leurs auditions ont permis de savoir que leurs receleurs se trouvent à Mbour. Une descente inopinée a été organisée au marché de Grand-Mbour. Sur les lieux, renseignent nos informateurs, deux suspects ont été trouvés en possession du restant du matériel qui a été volé. Ils répondent aux noms de B. Seck et K. Guèye.

Agés entre 17 et 45 ans, les huit mis en cause dans cette affaire de cambriolage en pleine journée, à savoir A. Ndoye, K. H. Tine, S. Ndiaye, A. Diallo, D. Diouf, M. Diakhaté, B. Seck et K. Guèye, ont été déférés hier au parquet de Thiès. Les délits qui leurs sont reprochés sont, entre autres, vol de matériel et complicité de vol, recel et association de malfaiteurs.

CHEIKH THIAM