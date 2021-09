Le Conseil régional s’est réuni, hier, à la gouvernance de Thiès. Les nouveaux prix des denrées telles que le riz, le sucre et l’huile ont été fixés. Le service régional compte prendre toutes les mesures nécessaires pour le respect de ces prix.

A Thiès, le kilo de sucre cristallisé est fixé à 600 F CFA ; le litre d’huile en vrac à 1 210 F CFA et la dosette de 50 cl à 370 F CFA ; le kilo de riz non-parfumé à 300 F CFA. Des prix fixés, lors de la réunion du Conseil régional de la consommation tenue hier à la gouvernance. Le chef du Service régional du commerce annonce que tout est mis en œuvre pour l’application immédiate des nouveaux prix. ‘’Le service est renforcé, en termes de matériel et de personnel, pour veiller à l’application effective des nouveaux prix. Et pour cela, nous comptons plus sur un contrôle citoyen. Nous invitons les populations à dénoncer tout commerçant qui ne se conformera pas à la mesure’’, a dit Cheikh Ahmadou Bamba Ndao.

Un travail en amont entre le service régional de commerce, les grossistes et demi-grossistes a été fait avant la rencontre d’hier. Ainsi, le prix du sac de riz non-parfumé va désormais coûter 13 500 F CFA, le sac de sucre cristallisé 28 500 F CFA, le bidon de 20 litres d’huile 23 200 F CFA et le seau de dosette 21 500 F CFA.

D’autres mesures ont été annoncées, lors de cette rencontre. Elles vont dans le sens de faire connaitre les nouveaux prix. ‘’Il y a aussi un travail de sensibilisation et de communication qui sera fait pour informer les populations. Nous allons faire des affiches sur les prix destinés aux consommateurs qui seront affichés chez les détaillants’’, a ajouté Cheikh Ahmadou Bamba Ndao.

Le Conseil régional, présidé par l’adjoint au gouverneur, a réuni les associations de commerçants et les associations de consommateurs de Thiès. Même si, pour certains, les prix sont toujours en hausse par rapport aux années précédentes, la majorité des participants a trouvé les nouveaux prix corrects. Ce qui a permis d’entériner les nouvelles mesures. L’adjoint au gouverneur a lancé un appel au respect des prix fixés. ‘’Nous invitons les commerçants et les associations de consommateurs à faire le nécessaire pour participer au combat de l’Etat du Sénégal pour la stabilité des prix’’, a déclaré Maurice Latyr Dione.

Ce dernier a tenu à préciser que les 47 milliards annoncés n’étaient pas de ‘’l’argent décaissé’’ pour subventionner les prix, mais que l’Etat a renoncé à des taxes pour permettre aux populations d’accéder à des prix acceptables. Concernant les spéculations et rétentions de stocks dénoncées par les associations de consommateurs, le chef du Service régional du commerce rassure : ‘’Je doute vraiment qu’il y ait cette situation. Mais nous veillons au grain, car ce sont des infractions qui sont sanctionnées. Et dès l’instant qu’elles seront constatées, elles seront durement sanctionnées’’, a répondu Cheikh Ahmadou Bamba Ndao, interpellé sur la question.

Après Dakar, le ministère du Commerce a instruit les services régionaux du commerce d’établir des prix avec une application des différentiels de transport. Face à la hausse des prix des denrées de première nécessité, l’Etat du Sénégal a pris des mesures. Il s’agit de la réduction de la taxe sur des produits de grande consommation et de la suspension de la taxe conjoncturelle à l’importation.

JEANNE SAGNA (THIES)