L’université Iba Der Thiam de Thiès (UIDT) se prépare à accueillir, du 28 au 30 mai 2025, la 15e édition des Journées scientifiques du tourisme durable. Cet événement d’envergure internationale, coorganisé avec des partenaires académiques et institutionnels, portera sur le thème ‘’Tourisme durable et gestion des compétences : quelle formation pour un management durable et artisanal ?’’

Organisées pour la première fois sur le sol africain, les Journées scientifiques du tourisme durable visent à promouvoir une réflexion approfondie sur les enjeux liés à la durabilité touristique et à l’économie locale. Elles se dérouleront entre Thiès et Dakar, en réunissant chercheurs, étudiants, professionnels du tourisme, acteurs institutionnels et membres de la diaspora.

Lors d’un point de presse tenu à la salle de conférence de l’UFR Sciences économiques et sociales (SES), le professeur Ibrahima Thiam, directeur de l’UFR SES et agrégé en économie, a souligné l’importance de cette manifestation. ‘’Ce rendez-vous scientifique, renseigne-t-il, constitue une plateforme d’échanges unique pour penser une croissance endogène, inclusive et durable, en lien étroit avec la souveraineté économique du Sénégal’’.

Ces journées s’inscrivent dans le cadre du projet Discom (Distribution et commercialisation des produits et services locaux), en partenariat avec l’université de Lille (France) qui est financé par l’Agence française de développement (AFD). Ce projet, lancé depuis deux ans, vise à structurer une offre de formation adaptée aux enjeux du développement durable et à renforcer les compétences des acteurs locaux. Mamadou Sall, chef du projet Discom : ‘’Nous sommes fiers de ce partenariat entre l’université de Thiès et l’université de Lille. Le projet Pi-Discom, financé sur quatre ans, intègre une formation académique, des modules à distance et des actions concrètes de renforcement des capacités.’’

Parmi les temps forts de l’événement, une première table ronde sera dédiée à la place des femmes dans le tourisme durable. Des visites guidées dans plusieurs sites touristiques emblématiques du Sénégal sont également prévues pour les délégations internationales.

Cette rencontre ambitionne de poser les bases d’une filière innovante en finance et gestion au service d’un tourisme responsable, inclusif et respectueux des ressources locales.

NDEYE DIALLO (THIES)