La traque des trafiquants de chanvre indien se poursuit. Les éléments du bureau régional de l’Office de répression du trafic des stupéfiants, viennent de démanteler un réseau de trafiquants qui s’activait sur trois régions.

Trois filières de chanvre indien qui menaient leurs activités entre Ndindy, dans le département de Diourbel, Birkelane et Gossas, dans le département du même nom, Gossas et Fass Barigo, dans le département de Kaolack, ont été démantelées par les agents du Bureau régional de lutte contre les stupéfiants de l’Ocrtis de Diourbel. Qui ont mené leurs opérations, entre le 19 et le 24 mars 2021. Elles ont permis de décapiter le gang qui sévissait entre Ndindy (Touba)-Birkelane (Kaffrine) en appréhendant les nommés M. Sow alias ‘’Bara’’ et M. Bâ, avec 6 blocs et demi de cannabis et 65 cornets du même produit d'un poids total de 4,980 kg.

Le premier nommé a été cueilli, le 19 mars 2021, au quartier Médinatoul de Diourbel avec 5 blocs, alors qu'il revenait de chez son fournisseur à Birkelane, après avoir fait un saut chez un des ses collaborateurs à Fass Barigo. Le second sera interpellé, le lendemain, dans la localité précitée avec un demi-bloc de cannabis et 65 cornets. Ils ont été déférés au parquet pour association de malfaiteurs, détention aux fins de trafic et blanchiment de capitaux.

Le 21 mars 2021, renseignent des sources du BRS, ‘’les éléments de la BRS ont aussi interpellé au quartier Keur Cheikh, plus précisément à Idiber, un individu avec 200 g et 5 cornets. Ce dernier a été cueilli, alors qu'il devait faire une livraison de cornets à l'un de ses clients. Questionné sur l'origine de la drogue ainsi que sa destination, il a fini par lâcher difficilement le nom de son fournisseur dénommé Birame, très connu dans le milieu du trafic. Le 23 janvier 2021, une équipe d'interpellation a été dépêchée dans son village de Guédialy, près de Ndam. Alerté, le fournisseur présumé a pris la clef des champs. Le fugitif est activement recherché.

Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention aux fins d'offre ou de cession, détention aux fins de trafic et blanchiment de capitaux. Entre Diourbel et Gossas, les agents de la BRS ont démantelé un réseau de vente de chanvre indien.

Au total, 5,41 kg ont été saisis par les soins de la BRS de Diourbel.

