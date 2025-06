Alors que toutes les pistes indiquaient qu'il allait s'engager avec le FC Metz, le jeune talent sénégalais Amara Diouf est sur le point de faire volte-face et de rejoindre la Turquie.

À seulement 16 ans, Amara Diouf est déjà l’un des noms les plus scrutés du football africain. Né en 2008 à Dakar, l’ailier gauche formé à Génération Foot a tout d’un futur grand : capitaine des Lionceaux U17, recordman de buts sur une seule Can U17 et champion d’Afrique de la catégorie en 2023. Son explosivité, sa qualité technique et sa précocité en font l’un des jeunes talents les plus prometteurs du continent. Ce dimanche, le spécialiste Fabrizio Romano affirme que celui qui est déjà international A sénégalais dispose d'un accord pour s’engager avec Fenerbahçe. Metz, pourtant en pole position, assiste impuissant à ce revirement. Coach du club stambouliote, José Mourinho frappe fort.

Selon plusieurs sources turques, Fenerbahçe aurait formulé une offre jugée irrésistible d'environ 1,5 million d’euros de salaire annuel. Un montant difficile à refuser pour un talent de 16 ans et qui a permis au club stambouliote de devancer la concurrence de clubs comme Barcelone, Chelsea et surtout Metz. La manœuvre turque a été rendue possible par une situation contractuelle particulière. Amara Diouf aurait obtenu une réduction de la durée de son engagement avec Génération Foot, portant initialement jusqu’en 2028, mais qui finit désormais en juin 2025 suite à un litige porté devant les instances compétentes.

Conformément au règlement de la Fifa, un mineur ne peut pas être lié plus de trois ans. Résultat : Amara Diouf se retrouvait libre… et donc hors d’atteinte pour Metz, malgré un partenariat théoriquement exclusif sur lequel le club de Moselle comptait pour le rapatrier. L’implication de José Mourinho à Fenerbahçe a sans doute été l’élément décisif. Le “Special One”, expert en séduction de jeunes talents, a personnellement validé la piste Amara Diouf, séduit par le potentiel du gaucher sénégalais. Le technicien portugais voit en lui l’un des piliers du nouveau projet sportif du club stambouliote, qui veut redevenir un poids lourd sur la scène européenne.

Pour Metz, c’est un véritable coup dur. Non seulement Amara Diouf s’était rééduqué au club après une blessure, manquant la Can U20, mais il semblait destiné à y entamer sa carrière pro, dans la lignée de ses illustres prédécesseurs issus du partenariat avec Génération Foot. Le “Mou” en aura décidé autrement.