La trente quatrième édition de l’emblématique traversée à la nage de Dakar à Gorée se déroulera le dimanche 24 septembre 2023. Madame le ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, est la marraine de cette édition. Un choix qui s'explique avant tout par l'amour de la nation pour la mairesse de Joal – Fadiouth.

Ce 24 septembre se déroulera la 34e édition de la traversée Dakar - Gorée. En conférence de presse ce mercredi, les organisateurs sont revenus un peu sur le déroulé de l'événement. "Cette année encore pour la traversée, le départ de la course se fera à la plage de la Voile d'or. Il y aura une course A de 5 200m et une autre dénommée B d'une distance de 4 500m", renseigne le président de la commission d'organisation, Fadilou Seck.

Il précise qu’avec plus de trente éditions au compteur, la traversée à la nage de Dakar à Gorée aura bel et bien lieu cette année. Cette manifestation sportive qui enregistre chaque année, au mois de septembre, la participation d’environ 600 nageurs de 11 à 65 ans célèbre la fête de la natation. ‘’Mais au-delà de l'aspect compétition, nous misons beaucoup sur la sécurité. En d'autres termes, nous aurions vraiment réussi l'événement, si tous les participants rentrent sains et saufs après le tournoi".

En outre, l'actualité émigration clandestine a conduit la commission d'organisation à établir un certain lien entre la natation et les dangers en haute mer. Selon Fadilou Seck, savoir nager est une question de survie, encore plus dans ce contexte où l'émigration irrégulière a refait surface.

Rappelons juste que l’innovation de taille de l'édition 2023 est que les inscriptions se sont faites en ligne sur le site de la fédération sénégalaise de natation et de sauvetage (FSNS). En outre, selon les organisateurs, un hommage sera rendu à un "éminent membre de la famille de la nation", feu Amadou Sakho, par ailleurs ancien trésorier général de la fédération de natation.

Mamadou Diop