Ayant déjà sillonné l'Asie, l'Europe et les États-Unis d'Amérique, Rafał Jurkowlaniec a, cette fois-ci, fait cap sur l’Afrique. Un périple qui l’a fait quitter le Maroc, à vélo, pour arriver à Banjul, après une étape à Dakar. Une véritable vie de passion et une manière de promouvoir les longs voyages à vélo, pour mieux découvrir le monde.

C'est un cycliste natif de la Pologne. Il s'appelle Rafał Jurkowlaniec. Âgé d'une cinquantaine d'années, il vit sa passion qui n'est rien d'autre que faire du vélo et parcourir le monde avec. "J’ai déjà fait des itinéraires à vélo en Asie, en Europe. L’année dernière, j’ai parcouru les États-Unis, de l’océan Atlantique à l’océan Pacifique. Voyager en Afrique, c’était toujours mon rêve et, cette année, je suis heureux de pouvoir le réaliser", confie Rafał Jurkowlaniec dans les locaux de l’ambassade de Pologne.

Il parle de son amour pour les deux-roues, comme tout enfant en Pologne. "On m’a donné mon premier vélo, très tôt. Depuis toujours, j’adore faire du vélo. Au fil du temps, mes excursions à vélo sont devenues de plus en plus longues. À un moment donné, j’ai pu me permettre de réaliser des voyages de plusieurs jours, plusieurs semaines", confie-t-il.

Rafał Jurkowlaniec indique que "voyager sur de longues distances est très agréable". En effet, il est persuadé que "voyager à vélo est la meilleure façon de découvrir le monde. D’un côté, le vélo donne une possibilité de parcourir d’assez longues distances. D’un autre côté, il permet de communiquer directement avec des gens, sentir les odeurs, écouter des sons. Tout est très intéressant et très intense", se réjouit le cycliste qui affirme n'avoir connu que d’expériences positives en Afrique, même s'il se permet de faire une petite nuance sur les routes, surtout celles principales, qui, d'après lui, sont de bonne qualité. "Une seule chose qui semble être assez difficile est les dos d'âne assez élevés", déplore l'ancien homme politique polonais.

À l'en croire, il a parcouru 12 000 km, l’année dernière.

Pour cette nouvelle aventure qu'il a déjà entreprise en Afrique, avec comme point de départ le Maroc, arrivant d’Espagne pour s'arrêter à Banjul, cet amoureux du vélo est en train de réaliser sa passion à laquelle il consacre une partie importante de son temps libre. "En ce qui concerne ma famille, mon fils s'est pris également de passion pour le vélo. Il fait du vélo et même, à l’époque, il a pratiqué ce sport de manière professionnelle. Mon épouse et mes filles aiment ce que je fais et je crois qu’elles acceptent la façon dont je passe mon temps libre", dit-il.

À sa propre manière, il croit promouvoir le voyage à vélo pour parcourir le monde. "Je crois qu’en parcourant l’Afrique à vélo, je suis déjà en train de promouvoir ce sport. Je donne un exemple aux autres qu’il est possible de parcourir le continent, pas seulement en voiture et en avion, mais aussi à vélo. C’est une information importante aux Polonais et aux Européens qu’on peut voyager en sécurité, en tout confort à vélo", soutient M. Jurkowlaniec.

Ces voyages à deux roues ne sont pas sans risque. Tout de même, il dit en avoir conscience et se prépare pour faire face aux éventualités.

Récemment, il a quitté la Mauritanie pour rejoindre Dakar. Puis il a fait cap sur Banjul, avant de prendre l’avion pour retourner en Pologne. ‘’Dans l’avenir, je voudrais revenir, soit à Dakar, soit à Banjul et continuer mon voyage dans le Sud", souhaite-t-il.

MOUHAMADOU RASSOUL KANE (STAGIAIRE)