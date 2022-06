L’élection du président de l’Union nationale des chambres de métiers (UNCM) a eu lieu la semaine dernière. Après trois tours, les deux candidats, à savoir Amadou Makhtar Sèye de Thiès et Insa Dièye de Fatick ont eu le même nombre de voix. En cas d’égalité au 3e tour, selon le règlement de l’UNCM, c’est le plus âgé qui gagne. Pour ce cas de figure, la présidence revient à Amadou Makhtar Sèye qui est plus âgé que son concurrent. Seulement, depuis lors, la victoire de M. Sèye peine à être prononcée par les personnes chargées des élections, pour des “raisons politiciennes’’.

En effet, il y a deux listes : l’une est dirigée par le président Sèye et soutenue par six régions plus la sienne qu’est Thiès, et l’autre est dirigée par le président Dièye soutenue par six régions plus sa région qu’est Fatick. Soit, au total, deux listes de quatorze membres chacune pour élire un bureau de sept membres. Il est aisé de déterminer le quotient électoral en faisant le rapport 28 membres sur 7. UNCM (SUITE) Face à cette situation, les proches de Sèye ont sonné l’alerte. “Nous voulons que le règlement puisse être respecté. Les électeurs ont voté et ils ont eu chacun du côté des candidats le même nombre de voix. Mais comme le dit le règlement, Amadou Makhtar Sèye a gagné par différence d’âge, mais on ne lui a toujours pas accordé sa victoire.

Nous interpellons le président de la République et notre ministre de tutelle pour qu’ils viennent trancher, car ça traine les pieds pour une chose qui devrait être réglée depuis. Il y a des chantiers qui attendent le nouveau président, mais il ne peut rien faire pour l’instant. Que les gens qui veulent des gains politiques aillent les chercher ailleurs et non ici. Le secteur artisanal ne mérite pas cela. Leur silence est inquiétant et cela ne rassure pas non plus.

Qu’on lui donne sa victoire, car elle lui revient de droit. Qu’on ne joue pas avec le feu’’, ont fulminé plusieurs proches de Sèye. Selon l’article 57-2 du règlement de l’UNCM : “L’élection du bureau a lieu à la majorité absolue des membres en exercice aux deux premiers tours du scrutin. Elle est acquise à la majorité relative au troisième tour.’’ L’article 57-3 énumère la composition du bureau comprenant les sept membres dont le premier siège à pourvoir est celui du président, siège signifiant mandat de représentation politique.

L’article 57-2 ne réglant pas le cas de figure à la suite de l’égalité de voix entre les deux candidats au poste de président. Selon l’article 41-5, “les sièges restants sont attribués à la plus forte moyenne, dans le cas où deux listes ont la même moyenne et le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats placés en tête de liste’’. Ce qui règle le cas de figure opposant les candidats Amadou Makhtar Sèye et Insa Dièye.