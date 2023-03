L’Unicef a donné à l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) un lot de 580 tablettes, dans le cadre du recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) pour un coût global de 100 millions F CFA. ‘’L’Unicef appuie ainsi le Système statistique national (SSN) dans son dispositif de collecte de données pour une meilleure prise en compte des enfants, en comblant le gap sur certaines données, notamment celles relatives aux enfants de la rue. En effet, dans son dispositif de collecte, l’ANSD prévoit de recenser la population dite "flottante", ce qui permet de capter ces enfants que l’on retrouve hors de leur foyer’’, lit-on dans un communiqué.

En outre, l’Unicef accompagne l’ANSD ‘’pour la production et l’analyse de données de qualité, désagrégées par âge et selon le milieu de résidence. La production de ces données permet de suivre non seulement les progrès sur les droits des enfants mais plus généralement les indicateurs sur les Objectifs de développement durable’’. La note rapporte que le directeur général de l’ANSD, Aboubacar Sédikh Bèye, a déclaré que "l’ANSD dans sa mission de coordination du Système statistique national du Sénégal prend en charge les besoins en données statistiques de qualité pour les orientations, mais aussi le suivi-évaluation du Plan Sénégal émergent. Le cinquième recensement général de la population est aussi l’instrument de choix unique en son genre pour renseigner les indicateurs ODD de l’Agenda 2030 des Nations Unies en plus de l’Agenda 2063 de l’Union africaine".

...Le cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) est prévu en mai 2023. ‘’Elle sera la cinquième opération du genre organisée par le pays après celles de 1976, 1988, 2002 et 2013. Globalement, le RGPH-5 a pour objectifs de faire le bilan démographique, de déterminer les caractéristiques de l'habitat et de donner une base d’appréciation de l'impact des politiques et des programmes de développement mis en œuvre au cours de la dernière décennie’’, ajoute-t-on dans la note. Aussi, ‘’le recensement permet de disposer de données statistiques récentes en vue d’une meilleure planification du développement économique, social et environnemental, de faire un suivi et une évaluation des politiques et programmes nationaux de développement, et de capturer le dividende démographique au Sénégal. Le RGPH-5 permettra ainsi de déterminer les différents niveaux de natalité, de fécondité et de mortalité, ainsi que l'accroissement naturel de la population et d’étudier les caractéristiques et les conditions d'habitation des ménages, entre autres’’.

La représentante de l’Unicef au Sénégal, Silvia Danailov, fait savoir que "les données sur les enfants sont vitales. Vitales pour les connecter aux services sociaux essentiels. Vitales pour éclairer les réformes qui seront menées en leur faveur. Vitales pour tenir l’ensemble des parties prenantes responsables du respect de leurs obligations envers tous les enfants". "L'Unicef a une longue tradition de transformation des données en action pour améliorer la vie des enfants et des adolescents. En disposant des données de qualité sur les enfants, les décisions peuvent être mieux informées, plus équitables et plus susceptibles de protéger leurs droits", a-t-elle poursuivi. L’Unicef travaille avec les partenaires au développement pour soutenir la production de données de qualité sur la population et les enfants en particulier. Ce lot de 580 tablettes est sa contribution au RGPH-5.

Il entre dans un cadre général de soutien à la mobilisation de ressources des partenaires dans ce processus. L’Unicef réitère son attachement et son engagement à travailler avec l’ANSD pour appuyer la Stratégie nationale de développement de la statistique qui retrace les politiques de collectes de données du Sénégal - y compris le recensement. Cette contribution est aussi le fruit d’une longue collaboration entre l’Unicef et l’ANSD pour obtenir des informations sur tous les enfants en situation de handicap qui serviront à la formulation de politiques sectorielles. "Disposer de telles données ouvrira la voie à la construction de sociétés plus inclusives. Les enfants vivant avec un handicap ont droit au même respect, à la même dignité et aux mêmes droits que tout autre enfant. Et comme tous les enfants, ils méritent d'être aux commandes de l'histoire de leur propre vie et d'avoir la chance de réaliser leurs rêves", a conclu Silvia Danailov.