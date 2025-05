La première édition de l'Université populaire de l'entrepreneuriat de Saint-Louis a été ouverte hier dans la capitale du Nord, sous la présidence du préfet de Saint-Louis. Une rencontre initiée par le Groupe de promotion de l’entrepreneuriat au Sénégal (Gpes) pour penser, avec l’ensemble des partenaires, l’écosystème des modèles d’accompagnement des acteurs et entrepreneurs.

L’État peut favoriser les conditions, mais ne peut pas donner à tout le monde de l’emploi. Un motif suffisant pour valoriser l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes. Raison pour laquelle il a été lancé officiellement, hier, à Saint-Louis, la première édition de l'Université populaire de l'entrepreneuriat organisée par le Groupe de promotion de l’entrepreneuriat au Sénégal (Gpes). Une édition qui invite les acteurs de l'écosystème à venir échanger sur les modèles d'accompagnement.

‘’Pendant trois jours, nous allons partager avec tous les membres de l'écosystème et les entrepreneurs sur les modèles. Nous allons discuter sur ce qui marche, mais aussi sur ce qui ne va pas. Entre acteurs de l’écosystème, nous partagerons les attentes, les difficultés, mais surtout les expériences qui vont permettre à tous les incubateurs de s'en sortir enrichis avec une évaluation, une auto-évaluation, une évaluation par les pairs de leurs modèles, mais aussi une amélioration de l'ensemble des modèles d'accompagnement’’, a soutenu le président de Gpes, Moussa Diop. Ainsi, pendant trois jours, entrepreneurs, aspirants entrepreneurs, financiers, etc., échangeront autour de diverses questions.

Selon lui, l’université populaire est une opportunité de réconcilier le savoir et la demande sociale. ‘’Ça a été un moment très fort en émotion, mais aussi très fort en savoir, surtout à travers les parrains que nous avons choisis et qui ont été élevés au rang de docteurs honoris causa citoyens. Ce sont des personnes très distinguées, remarquables et remarquées à Saint-Louis qui ont été élevées à ce titre, pour servir d’exemples aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat’’.

D’ailleurs, l’ouverture de la première édition de l’Université populaire de l’entrepreneuriat a été jumelée avec le lancement officiel de la deuxième cohorte de 30 jeunes du projet Challenge Innov Agro qui seront formés en agriculture et en aviculture.

Pour le responsable du Groupe de promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal (Gpes), l’objectif est de faire des projets efficaces et utiles pour proposer un emploi aux jeunes. ‘’Après la première cohorte formée l'année dernière et qui s’est installée cette année dans un périmètre de deux hectares et organisée en six GIE, nous avons lancé cette deuxième cohorte qui va aussi normalement suivre les pas et les traces de la première promotion’’, a soutenu Moussa Diop.

Pour rappel, le projet Challenge Innov Agro porté par le Groupe de promotion de l'entrepreneuriat au Sénégal est financé par la coopération allemande via la Giz. Selon le conseiller technique de la Giz, le partenariat entre les structures témoigne un peu de la consécration des deux modèles d'accompagnement par l'incubation agricole que le programme Réussir au Sénégal a déjà eu à expérimenter au sud du Sénégal avec d'autres incubateurs, avec des fermes-écoles.

‘’Donc, c'est le modèle ferme-école-entreprise. On prend une ferme de référence dans laquelle on enrôle une trentaine de jeunes qui sont formés sur les différents itinéraires de culture, mais également en agriculture pour accompagner’’, a-t-il ajouté.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT LOUIS