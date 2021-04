Vaccin anti-Covid-19 

Vaccination et ramadan ‘’La vaccination ne rime pas avec le jeûne. Tout fidèle qui se fait vacciner en pleine journée du ramadan a annulé son jeûne. Il sera, par conséquent, dans l'obligation de compenser ce jour à la fin du ramadan’’, c’est la précision de l’imam Moctar Ndiaye de la mosquée de Liberté 6 Nord qui s’est confié à ‘’EnQuête’’. L’animateur à la RTS ajoute : ‘’On nous dit, en législation islamique, que toute matière, qu'elle soit liquide, gazeuse ou solide, qui pénètre dans l'organisme de la personne, annule purement et simplement le jeûne. Ibn Abass, qu'Allah swt l'agrée, nous a aussi dit : "Le jeûne est annulé par tout ce qui entre dans l'organisme et non pas ce qui en sort comme les vomissements." Partant de là, nous disons que l'usage de vaccin, de collyre de perfusion, d'injection, entre autres, ne sont pas autorisés durant la journée du jeûne.’’ De plus, rajoute l’imam, ‘’si nous prenons l'étymologie du mot jeûne dans sa terminologie religieuse, il signifie s'abstenir de boire, de manger, d’entretenir des relations intimes et de s'adonner au mensonge, à la calomnie, à la corruption et autres. Pour dire que la vaccination n'est pas autorisée en période de jeûne’’. Cependant, le vaccin annule le jeûne ne veut pas dire que le musulman ne peut pas se vacciner durant le mois de ramadan. La vaccination peut bien se faire pendant les heures de rupture du jeûne. Elle peut se faire soit à l'entame, soit à la rupture du jeûne. En outre, pour ne pas stopper la campagne de vaccination qui entre dans le cadre de la préservation de la vie humaine, le fidèle musulman peut aussi se faire vacciner en pleine journée du ramadan et à la fin du carême, compenser ce jour.