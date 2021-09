Plusieurs arrestations de manifestants ont été notées, ce weekend. La police a finalement procédé à la remise en liberté des manifestants de Pikine et de ceux qui étaient à Guédiawaye, dont des membres du mouvement Frapp/France dégage et de Noo Lank.

Une vague d’arrestations de membres de différentes organisations a été notée ce weekend. Hier, à Guédiawaye, Guy Marius Sagna, Papis Djim (Frapp/France dégage), Fallou Diagne (collectif Noo Lank) et Sylvestine Mendy (Africa First) ont été ‘’brutalisés’’ et ‘’kidnappés’’ par la police, suite à l’interdiction ‘’illégale et injuste’’ de la marche prévue dans cette localité contre la vie chère. Cette interdiction fait suite à celle tout aussi ‘’illégale et injuste’’ de la manifestation pacifique que Noo Lank avait initiée, vendredi dernier, à la place de la Nation. L’information a été révélée dans un communiqué signé par plusieurs organisations : Frapp/France dégage, Y en a marre, Forces démocratiques du Sénégal (FDS), collectif Noo Lank, Luttons contre l'indiscipline au Sénégal et And Taxawu Askan Wi (Ataw).

‘’Nos organisations dénoncent fermement cette dictature du régime de Macky Sall et sa volonté de museler l'expression des libertés, et exigeons la libération immédiate de tous les militants kidnappés’’, ont-ils dénoncé. Avant que leur libération n’intervienne dans la nuit. C’est Me Khoureychi Ba qui a donné ‘information, à travers une publication sur ses réseaux sociaux : "La détermination a payé. Levée de la garde à vue des héros de Guédiawaye. Guy Marius et ses camarades libres !

Ces manifestants n’ont pas été les seuls être arrêtés par les hommes de tenue. D’autres, qui manifestaient pour une autre raison, ont subi le même sort. Ce samedi, était programmée une marche silencieuse et blanche pour la mémoire du défunt Samba Amadou Sarr, ‘’assassiné par le consensus du football sénégalais’’, il y a 43 jours. ‘’Une fois sur les lieux pour démarrer l’activité, la population pikinoise s’est heurtée à une forte présence policière déterminée à interdire la manifestation. Engagés à porter ce digne combat sans peur, les jeunes de Pikine ont percé le cordon sécuritaire pour faire respecter leur droit constitutionnel’’, rapporte-t-on dans une note transmise à notre rédaction.

Selon nos informations, usant de la force, les policiers ont procédé aux arrestations de 13 jeunes. Il s’agit de Farmata Sarr (fille de Samba Sarr), Awa Sarr (fille de Samba Sarr), Souley Sarr (frère de Samba Sarr), Daouda Guèye, Yaya Dia, Tapha Ba, Demba Ly, Beydi Fall, Alioune Balayera, Pape Diakhaté, Makhoudia Diakhaté, Alassane Pilor, Moustapha Gaye. Ces derniers auraient été relâchés par la suite.

‘’Nous invitons la population de Pikine à accentuer le combat, par tous les moyens, jusqu’à ce que les personnes responsables du meurtre de Samba Amadou Sarr soient traquées et mises à la disposition de la justice’’, demandent les contestataires.

BABACAR SY SEYE