Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, la mairie de Kolda et le service d’hygiène ont lancé une vaste opération de saupoudrage et de désinfection des marchés et des lieux publics de la ville. Une opération qui contribue à lutter contre la prolifération des moustiques.

Au Fouladou, c’est la traque des moustiques, vecteurs de plusieurs maladies dont le paludisme. Cette chasse s’explique par la prolifération des moustiques, devenue un réel problème de santé publique, surtout en cette période de la saison des pluies. ‘’C’est une période marquée par la recrudescence de plusieurs maladies, telles que le paludisme, la diarrhée, la dermatose, entre autres maladies hivernales. Et ces maladies sont occasionnées par le manque d’hygiène, le dépôt anarchique des ordures ménagères, l’absence des eaux usées au niveau des marchés, l’utilisation des caniveaux comme des dépotoirs d’ordures et autres déchets », explique le Lieutenant Alioune Faye qui est le chef de la brigade régionale du service d’hygiène de Kolda.

A cela s’ajoutent les flaques d’eau de pluie, des récipients remplis d’eaux, etc. Ce qui augmente les risques de contaminations et de propagation des maladies hivernales. D’après le Lieutenant Alioune Faye, ces opérations de grandes envergures ont démarré depuis le mois de mai dernier et se poursuivent jusqu’au mois d’octobre prochain sur l’ensemble du territoire régional de Kolda.

Le patron des agents du service d’hygiène demande à la population de prendre les mesures idoines pour bien garder et protéger les aliments contre ces produits toxiques. « Ce que nous conseillons aux populations, c’est qu’à chaque fois que nous procédons à l’opération de saupoudrage, de mettre à l’abri leurs animaux, de couvrir les puits, les aliments et de ne pas laisser les enfants circuler au moment du passage des équipes », dit-il.

Le chef de la brigade régionale du service d’hygiène de Kolda invite également les autres communes de la région à collaborer avec son service, afin de lutter contre les moustiques. « Le niveau central a mis à notre disposition des moyens, mais ces moyens ne nous permettent pas de satisfaire la forte demande des populations de la région. C’est pourquoi, j’invite les autres collectivités territoriales à suivre l’exemple de la commune de Kolda, à soutenir les sous-brigades, afin que nous puissions lutter contre les moustiques et certaines maladies », soutient-il.

La mairie de Kolda et le service d’hygiène multiplient leurs efforts pour vaincre le paludisme et protéger les populations contre certaines maladies hivernales.

NFALY MANSALY