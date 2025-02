La Chambre criminelle du tribunal de Dakar a examiné, hier, le cas d’Abdoulaye Banora, un chauffeur de 28 ans résidant à Ngor, accusé de viol sur une mineure, de pédophilie et de détournement de mineure. Les faits remontent à novembre 2021, lorsque la victime, alors âgée de 12 ans, a été hospitalisée à l’hôpital Principal de Dakar pour des troubles psychiques et physiques graves.

La victime, aujourd’hui âgée de 15 ans, a raconté devant le juge comment Abdoulaye Banora, ancien chauffeur de sa grand-mère, aurait abusé d’elle à plusieurs reprises. Elle a déclaré : ‘’Il m’emmenait dans une maison et me faisait coucher avec lui dans une chambre. Il m’a pénétrée par-derrière et m’a même blessée. Il a abusé de moi quatre fois.’’ La jeune fille a ajouté que Banora lui offrait des bonbons et des biscuits pour gagner sa confiance, et lui aurait intimé de ne rien dire à sa grand-mère.

Lors de son hospitalisation, la victime s’est mise à nu et a relaté les abus sexuels qu’elle a subis. Les médecins ont confirmé que ses déclarations étaient cohérentes avec les traumatismes physiques et psychologiques observés. Le rapport médical a également établi qu’elle avait perdu sa virginité à la suite des violences subies. Abdoulaye Banora, présent à l’audience, a nié en bloc les accusations portées contre lui. Il a déclaré : ‘’Je ne reconnais pas les faits. Je n’ai jamais conduit cette fille à l’école seule. Chaque fois qu’elle était dans ma voiture, elle était accompagnée de sa grand-mère.’’ Il a également expliqué qu’il s’était séparé de la grand-mère de la victime en novembre 2020, car elle ne le payait plus pour ses services de chauffeur.

L’accusé a ajouté : ‘’À la gendarmerie, la victime ne pouvait même pas parler. On lui a juste demandé de désigner Abdoulaye et elle m’a pointé du doigt.’’ Il a également contesté les déclarations de la grand-mère de la victime, qui a affirmé qu’il emmenait souvent la jeune fille à l’école coranique. ‘’C’est faux ! Je n’ai jamais fait cela’’, a-t-il insisté. À l’enquête, le père de la victime, qui était à Saint-Louis au moment des faits, a expliqué que sa fille avait commencé à montrer des signes de détresse psychologique après les événements. ‘’Elle a arrêté ses études et a été profondément marquée par ce qu’elle a vécu’’, a-t-il déclaré.

Maitre Ndèye Fatou Touré, avocate de la partie civile, a souligné la constance des déclarations de la victime. ‘’Elle n’a jamais varié dans son récit, que ce soit devant les médecins, la gendarmerie ou le juge d’instruction. Elle mérite que justice lui soit rendue’’, a-t-elle plaidé. Elle a également rappelé que la victime avait été contrainte de nettoyer les parties intimes de l’accusé après les abus, un détail qui a choqué l’audience. Maitre Touré a réclamé 20 millions de francs CFA pour indemniser sa cliente. Le procureur a requis 20 ans de réclusion criminelle contre Abdoulaye Banora. ‘’L’imputabilité des faits ne fait aucun doute. L’accusé a profité de la vulnérabilité de cette enfant pour commettre des actes odieux’’, a-t-il déclaré.

La défense de l’accusé

Maitre Cheikh Sy, avocat de la défense, a tenté de mettre en doute la crédibilité des témoignages. ‘’La victime était en observation psychiatrique et présentait des troubles. Il y a des incohérences dans le dossier qui doivent être prises en compte’’, a-t-il argumenté. Il a également souligné que l’accusé n’avait pas été arrêté sur initiative de la famille, mais après une enquête menée par les médecins et la section de recherches.

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 11 mars prochain.

MAGUETTE NDAO