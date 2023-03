Après le face-à-face épique des 15 et 16 mars, place à la bataille psychologique entre Pastef et l’Alliance pour la République. Pour le moment, chaque camp crie victoire. Chez les ‘’sonkoistes’’, on estime que le président de la République, qui promettait que les événements de mars 2021 ne vont plus se reproduire au Sénégal, va devoir revoir sa copie. Les Sénégalais ont démontré qu’ils lui ont tourné le dos et qu’ils sont prêts à descendre dans la rue pour faire face aux dérives du régime actuel.

Pendant ce temps, les tenants du pouvoir, eux, estiment que Sonko et Cie sont loin d’avoir obtenu leur objectif. "La deuxième vague tant annoncée, souligne le ministre de la Jeunesse Pape Malick Ndour, a échoué sur les plages d’une contestation d’une certaine jeunesse qui, même radicalisée, a refusé d’être de la chair à canon de leaders politiques pouvoiristes et populistes, premiers à appeler au combat, mais jamais au front’’.

A en croire le président du Conseil départemental de Guinguineo qui s’exprimait hier, lors d’un meeting régional du parti au pouvoir à Ndiaffate (Kaolack), le ‘’gatsa-gatsa’’ (œil pour œil, dent pour dent prôné par le leader des patriotes) s’est mué en ‘’massa’’ en référence aux messages de compassion envers l’opposant radical.

Très en verve, Pape Malick Ndour estime qu’à défaut d’avoir atteint leur objectif de déstabiliser le pays, l’opposition a surtout voulu miser sur la manipulation, pour faire croire qu’ils ont réussi. Il insiste : ‘’Loin des rues, ces derniers ont voulu inciter cette jeunesse restée chez elle, par la publication, via les réseaux sociaux, de photos et de vidéos anciennes ou hors contexte. Mais toute cette entreprise, du reste funeste, s’est écroulée tel un château de cartes, face à la détermination des forces républicaines."

De l’avis du jeune ministre, Sonko est ‘’un malade imaginaire à la quémande d’une levée de son contrôle judiciaire pour pouvoir fuir le pays. Quitte à ravaler son vomi de l’Occident dont il a, par mots manipulateurs, théorisé le saccage des représentations au Sénégal au mépris aveugle de ses compatriotes qui en ont acquis la licence pour des enseignes comme Total, orange et autres".

Par ailleurs, en ces moments de carême pour les chrétiens et de veille de ramadan pour les musulmans, il invite tout le monde ‘’à éteindre les feux de pneus et à allumer ceux qui cuisent les repas de rupture du jeûne’’. Pape Malick Ndour : "Chrétiens, musulmans, partisans et adversaires politiques, plaignants et prévenus dans tout rififi judiciaire, nous ne serons qu’un peuple indivisible, avec plus de raisons de nous unir que de nous désunir. Le mot d'ordre pour le 30 mars, c'est ’Fey pneus yi, taal ndogou yi’ et il nous mobilisera dans un héroïsme et un patriotisme qui se veulent sociaux, car les combats sont pour nourrir nos enfants dans l’ardente fumée culinaire et non de les voir mourir dans la fumée destructrice.’’