NOUVEAU DISPOSITIF D’OBSERVATION DES ÉLECTIONS Le COSCE veut des informations fiables en temps réel ! Le Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE) réunit, depuis hier et pour deux jours, ses 46 observateurs de long terme répartis dans les 46 départements du pays, pour les former sur la méthodologie de l’observation fixe qu’il expérimente pour les Législatives prochaines. Lead Manager du programme Nietti Elecion, Cheikh Tidiane Cissé déclare : ‘’Nous allons déployer plus de 500 observateurs sur l’étendue du territoire national, dans le but de scruter le scrutin du début jusqu’à la fin, avec la possibilité d’avoir des informations fiables et en temps réel. Pour réussir cette mission, nous avons jugé nécessaire de former ceux qui seront chargés de le mettre sur le terrain, à savoir les 46 observateurs de long terme (OLT) qui seront chargés de démultiplier cette formation pour les 391 OCT (observateurs de court terme)…’’ L’objectif, selon le coordinateur du programme, c’est d’avoir toutes les informations, du début du scrutin jusqu’à la proclamation des résultats. ‘’À travers la grille d’informations que nous avons mise en place et le dispositif de remontée et de traitement des données, nous avons la possibilité d’avoir le taux de participation à la mi-journée... C’est un dispositif qui permet d’avoir les informations sur les bureaux de vote à temps’’, a-t-il expliqué.