Wally Ballago Seck

Le chanteur Wally Seck compte en découdre avec toutes ces personnes qui l’accusent d’appartenir à des lobbies de LGBT ou encore d’être un franc-maçon. ‘’Que les gens sachent que je suis musulman et que j'ai des enfants. A partir d'aujourd'hui, je n'accepterai plus que personne raconte des contrevérités sur moi. Car je porterai plainte contre les auteurs et dès demain (aujourd’hui) mes avocats vont envoyer des citations directes aux personnes qui m'ont attaqué.

Je n'ai même pas organisé le concert. Donc, pas de règlement à l'amiable, cette fois-ci", a-t-il martelé dans une vidéo postée hier. Pour assurer sa défense contre ses détracteurs (personnes et sites d’information), il a annoncé la constitution d’un pool de quatre avocats que sont maitres Alioune Badara Fall, Souleymane Soumaré, Abou Dialy Kâne et Bamba Cissé. "Je n'ai peur de rien, mon silence était juste un choix.

Mais il est clair que je ne fais pas partie des associations ou lobbys homosexuels ou de la franc-maçonnerie. Je ne suis mêlé ni de près ni de loin à ces affaires. Je n'ai jamais reçu d'argent provenant d'eux et je ne le ferai jamais. Car je suis à l'aise financièrement", fait-il savoir, se désolant du fait que des nervis débarquent souvent chez lui. Il se plaint d’être victime d’une campagne de dénigrement qui n’a que trop duré. ‘’C'est méchant, ce que vous êtes en train de faire actuellement. Il faut arrêter. La bataille, c'est bien beau, mais il faut qu'elle soit musicale. Il y a trop d'acharnement contre ma personne. Et je ne pardonnerai jamais à ceux qui me traitent d'être un homosexuel", s’est désolé le fils de feu Thione Ballago Seck.