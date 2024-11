Les championnats européens vont alimenter à nouveau notre week-end de football. De nombreuses affiches vont impliquer des internationaux sénégalais.

Angleterre

Pape Matar Sarr à l’assaut des Villans

Everton d’Iliman Ndiaye et de Gana Gueye se déplace à Southampton à 15H GMT. Après un début de saison compliqué avec 4 défaites, les Toffees marchent sur l’eau avec cinq matches sans défaite. Une victoire chez la lanterne rouge leur permettra de grimper encore dans le classement. Le numéro 10 des Toffees retrouve des couleurs pour sa première saison en Premier League aux côtés de son compatriote, patron de l’entrejeu.

Wolverhampton accueille Crystal Palace d’Ismaila Sarr. Les Eagles de l’attaquant sénégalais réalisent un début de campagne difficile, mais ils restent sur deux victoires, face à Tottenham en Premier League et face à Aston Villa en Cup. Cette belle dynamique devra être confirmée contre les Wolves. Ismaila Sarr court derrière son premier but depuis son retour en Angleterre.

Les Spurs de Tottenham (8e) vont disputer l’un des chocs du dimanche face au quatrième du championnat et leader de la Ligue des Champions, Aston Villa (14H GMT). Pape Matar Sarr et ses partenaires restent sur une victoire précieuse contre Manchester City en Coupe d’Angleterre (2-1). Ce succès survient trois jours après la défaite en PL sur la pelouse des Eagles de Crystal Palace. Le jeune milieu de terrain sénégalais peine à se faire une place dans le onze des Spurs en Premier League (2 titularisations en 9 rencontres), mais il répond présent à chaque fois que Postecoglou fait appel à lui. Son but inscrit face aux Citizens en est la preuve. Cette rencontre pour se rapprocher des places européennes est une occasion rêvée pour Pape Matar de récupérer sa place de titulaire.

En Championship, le portier international sénégalais Seny Dieng va tenter de renouer avec la victoire avec Middlesbrough après un match nul concédé le 27 octobre passé contre Norwich (0-0). Actuellement 8e de deuxième division anglaise, Seny et ses partenaires ont de fortes chances de se rapprocher des places pour la montée en cas de succès ce 2 novembre.

France

Captain Diarra et Pape Diong en visite au Chaudron

Le Stade Brestois d’Abdoulaye Niakhaté Ndiaye et d’Abdallah Sima (blessé) accueille l’OGC Nice ce samedi 2 novembre à 18H GMT. Sensation de la Ligue des Champions, les Champenois réalisent aussi un début de saison plus que correct. Dixièmes à seulement 1 point des places européennes, Abdoulaye Ndiaye et ses coéquipiers ont une chance face aux Niçois de les occuper en cas de victoire.

Capitaine Habib Diarra, Pape Daouda Diong et la jeune équipe strasbourgeoise vont faire le voyage à Geoffroy-Guichard ce samedi à 20H GMT. Face à un Saint-Étienne barragiste, le RC Strasbourg va devoir décrocher un succès qui les rapprocherait du haut du classement.

L’AJ Auxerre d’Assane Dioussé et le Stade Rennais de Mikayil Ngor Faye vont s’affronter le dimanche à 16H GMT. Le promu auxerrois reste sur deux résultats positifs avec un succès face aux Rémois (2-1) et un match nul contre l’Olympique Lyonnais (2-2). Actuels 13e de Ligue 1, Assane Dioussé et ses partenaires sont à un point de Rennes. De son côté, Mikayil, titulaire lors de la victoire 1-0 face au Havre AC, s’attend à enchaîner face aux promus pour permettre à son club de se rapprocher du top 5.

Belgique

Noah Fadiga et La Gantoise chez la lanterne rouge

Anderlecht de Moussa Ndiaye, sixième de la saison régulière, va accueillir ce dimanche 3 novembre le club de Kortrijk (14e) à 17H30 GMT pour le compte de la 14e journée de championnat. Le défenseur sénégalais et ses partenaires restent sur une défaite contre le Club Brugge. Régulièrement titulaire sur le côté gauche de la défense du RSC Anderlecht, l’ancien joueur du FC Barcelone multiplie les bonnes performances. Toujours dans la course pour assurer une place directe en Playoffs, Anderlecht s’attend à renouer avec la victoire.

Comme son compatriote, Noah Fadiga et son club doivent repartir du bon pied avec leur déplacement sur le terrain de Beerschot le même jour à 18H15 GMT. Défaite par le leader Genk lors de la précédente journée, la Gantoise du défenseur sénégalais de 24 ans va profiter de ce match contre la lanterne rouge pour conserver sa place dans le haut du classement.

République Tchèque

Le néo-international sénégalais El Hadji Malick Diouf et le Slavia Prague vont boucler la 14e journée du championnat tchèque à 17H30 GMT sur la pelouse de Hradec Králové (7e). Actuel leader avec sept points d’avance sur leur dauphin Viktoria Plzen, le Slavia compte poursuivre son invincibilité.