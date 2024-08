Ce week-end, les championnats européens ont lancé leur nouvelle saison. Des débuts globalement difficiles. Mais en Arabie saoudite, Kalidou Koulibaly a défait Sadio Mané lors de la Super coupe d'Arabie saoudite.

Malgré la présence de Cristiano Ronaldo et de l’attaquant sénégalais Sadio Mané sur le terrain, Al-Nassr a été surclassé le samedi en Super coupe d'Arabie saoudite par Al-Hilal de Kalidou Koulibaly. Si Cristiano Ronaldo a permis à Al-Nassr de prendre les devants avant la pause, la révolte des coéquipiers de Koulibaly ne s'est pas fait attendre.

En effet, Mitrović a totalement éclipsé la performance du Portugais. Passeur décisif pour un Sergej Milinković-Savić auteur d’un fantastique but en solitaire (1-1, 55e), l’ancien joueur de Fulham a ensuite permis à Al-Hilal de prendre l’avantage sur une passe de Ruben Neves, huit minutes plus tard. À la 69e mn, l'attaquant serbe a corsé l'addition, servi cette fois-ci parfaitement par Malcom (1-3).

La formation de Luis Castro avait certes la possession du ballon, mais c'était un peu trop stérile, ne permettant pas aux attaquants comme Sadio Mané de tirer leur épingle du jeu. Et pour ne rien arranger, la défense des Jaune et Bleu montrait d’énormes signes de fébrilité, ce dont Al-Hilal et Malcom ont profité pour ajouter un quatrième but (1-4, 72e).

La messe est dite, les partenaires de Kalidou Koulibaly s’offrent de fort belle manière le premier trophée en jeu de la saison en Arabie saoudite. Le club de Koulibaly envoie ainsi un signal fort à la concurrence. S’approprier le titre risque d'être une traversée du désert.

Lamine Camara a déjà conquis Monaco

Discipliné dans l’entrejeu, Lamine Camara a parfaitement joué son rôle. Élément essentiel dans la récupération et les passes, son apport ne souffre d'aucune contestation dans cette première réussie de l'ASM face au promu Saint-Étienne.

Voir Lamine Camara à ce niveau pour son premier match officiel avec le club de la Principauté n’est certainement pas une surprise. Lors du dernier match de préparation, lundi dernier face au FC Barcelone, l’ancien pensionnaire de Génération Foot avait livré une excellente prestation sur la pelouse du stade olympique Lluís Companys, ponctuée par un but et une victoire nette de trois buts à zéro. Le milieu de terrain séduit d'ores et déjà son coach. “Au début de la rencontre, il était un peu nerveux, mais ensuite il a fait un très bon match, équilibré. Je suis satisfait de sa performance”, a souligné Adi Hütter après le court succès obtenu (1-0) face aux Stéphanois.

Pour sa part, Lamine a réagi en zone mixte pour apprécier ce premier acte. “C’est une victoire qui récompense nos efforts. C’est important de bien démarrer la saison. On a tout fait pour gagner le match. C’était un match un peu difficile. Je m’habitue petit à petit”, a déclaré le principal intéressé au micro de DAZN.

Déjà très apprécié à Metz, Lamine Camara lance de la meilleure des manières son aventure monégasque. Reste maintenant à confirmer cette lancée, notamment lorsque l’opposition sera beaucoup plus relevée. Ce qui sera certainement le cas le week-end prochain, quand l’ASM sera sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais battu 3-0 pour son premier match.

Jackson impuissant face à City

Pour les débuts de Nicolas Jackson avec Chelsea, la marche était beaucoup trop haute pour espérer mieux qu’une défaite 2-0 face au quadruple champion Manchester City. L'attaquant sénégalais, aligné à la pointe de la ligne offensive, n'a pas pu empêcher la défaite du club londonien. Manchester City a imposé sa supériorité dès les premières minutes et est parvenu à ouvrir le score grâce à Erling Haaland (18e). Les joueurs de Chelsea ont essayé d’exister, sans pour autant inquiéter leur adversaire XXL. Et alors qu’ils poussaient pour tenter de revenir au score, les hommes de Maresca se sont fait assommer par un magnifique but d’un ancien de la maison, en l’occurrence Mateo Kovacic (84e). Manchester City n’avait plus qu’à gérer sa fin de match pour empocher ses trois premiers points et imiter ses rivaux que sont Liverpool, Arsenal ou encore Manchester United.

Pour Jackson, sorti à la 67e mn, il va falloir rebondir le week-end prochain contre Wolverhampton.

Débuts timides d'Ismaïla Sarr

L’ère Crystal Palace avec Ismaïla Sarr débute mal. Quelques semaines après son arrivée à Londres en provenance de l’Olympique de Marseille pour 15 millions d’euros, l’ailier sénégalais de 26 ans a disputé son premier match officiel avec son nouveau club.

Remplaçant, l’ancien joueur de Watford a dû attendre la 84e mn pour effectuer son entrée contre Brentford. L'ancien Marseillais n’a donc pas pu faire grand-chose pour éviter aux Eagles une première défaite dès cette 1re journée de Premier League.

Les hommes d’Olivier Glasner se sont, en effet, inclinés 2 buts à 1 face aux Bees, avec notamment des buts 100 % africains. Le Camerounais Bryan Mbeumo et le Congolais Yoane Wissa sont les auteurs des deux réalisations de Brentford.

Mamadou Diop