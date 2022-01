Le maire sortant, Bara Gaye, et son challenger Amadou Hott pour la conquête de la mairie de Yeumbeul Sud, continuent de se livrer bataille au quotidien. Si le candidat de Yewwi Askan Wi a misé sur le porte-à-porte, son protagoniste a tenu un méga meeting, ce week-end.

Assurément, la commune de Yeumbeul Sud sera l’une des attractions des élections locales à venir. En attendant le verdict des urnes, deux candidats s’y distinguent : le maire sortant Bara Gaye, qui défend les couleurs de Yewwi Askan Wi, et le ministre Amadou Hott de Benno Bokk Yaakaar. Là où le maire sortant compte sur son bilan pour rempiler, son challenger fait étalage de puissance financière et multiplie les grands rassemblements.

Amadou Hott, le grand meeting

Hier, une foule immense, avec à sa tête Amadou Hott, a sillonné le quartier Afia. Une mobilisation assez impressionnante, suivie d'un meeting dans ce quartier, terrain de chasse du candidat de la mouvance présidentielle. Dans cette partie de Yeumbeul Sud, le ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération internationale a notamment rencontré les commerçants pour s'enquérir de leurs doléances. Tour à tour également, quelques jeunes ont pris la parole pour marquer leur adhésion au projet proposé par M. Hott. Il a aussi été question de faire part de leurs revendications.

"Nous espérons que, quand vous serez élu, beaucoup de jeunes Yeumbeulois pourront trouver un emploi. Par exemple, avec le Train express régional qui transite aussi par Yeumbeul. Je ne connais aucun de nos concitoyens qui y travaille", déclare Ablaye Mané, par ailleurs sympathisant du candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Prenant la parole, M. Hott a salué cette massification à sa juste valeur. "De plus en plus de jeunes et de femmes rejoignent notre camp, convaincus par le projet que nous leur proposons. Et ce n'est pas juste un slogan de campagne. Une fois à la tête de la mairie, ce programme sera appliqué à la lettre", assure-t-il.

Bara Gaye privilégie le porte-à-porte...

Ce week-end, le maire sortant, Bara Gaye, a, lui, jeté son dévolu sur le quartier Sam-Sam 2. Maison après maison, poignée de main après poignée de main, le maire sortant a multiplié les entrées et sorties. Partout, il s’est insurgé contre les tentatives de corruption, le jour des élections. "Si on vous propose de l'argent, prenez-le, mais le jour J, tâchez de faire le bon choix, en mettant la liste de Yewwi Askan Wi dans l'urne", a-t-il tenu à préciser.

Après les visites de proximité, le candidat de Yaw a conclu sa journée par l'organisation d'un "thé-débat" à la place Thierno Ndiaye. Là également, une foule nombreuse a répondu à l'appel. "Pour moi, ma meilleure réussite à Yeumbeul Sud, c’est l'octroi des bourses de formation aux jeunes Yeumbeulois. Ce ne sont ni les infrastructures ni les frais de voyage pour La Mecque. Quand j'étais étudiant, je n'avais pas cette opportunité. Et je sais à quel point les études supérieures coûtent cher", a-t-il tenu dans son discours.

Le maire sortant promet tout de même de mettre les bouchées doubles pour mieux prendre en charge les préoccupations des habitants de sa cité. "Le chemin est encore long. L'assainissement, l'éclairage, bref, le cadre de vie peut être de meilleure qualité. Une chose est sûre, quand j'en aurai fini avec Yeumbeul Sud, même le président de la République pourrait nous l'envier", a-t-il déclaré.

Ainsi, à moins d'une semaine du vote, Bara Gaye et Amadou Hott ne comptent pas faiblir dans la campagne menée tambour battant. Car, même si le maire sortant se prévaut d’un bilan qui plaide en sa faveur, son challenger ne compte pas lui céder un pouce de terrain.

Les Sud-Yeumbeulois seront les seuls juges de cet affrontement encore indécis.

MAMADOU DIOP (STAGIAIRE)