À moins de 48 heures de la fête de Tabaski, les autorités administratives de la région de Ziguinchor tout comme les acteurs impliqués dans l’organisation de la vente de moutons en cours se disent satisfaits du bon déroulement de l’opération.

Les principaux points de vente de moutons dans les communes de Bignona et de Ziguinchor sont bien approvisionnés en moutons de Tabaski. Comparativement à l’année dernière où la région a enregistré 17 000 moutons, un surplus de 500 moutons est noté cette année. C’est le constat fait hier par l’adjoint au gouverneur de Ziguinchor chargé des affaires économiques.

En effet, au terme de la traditionnelle visite des points de vente de moutons de Tabaski qu’il a effectuée aussi bien à Bignona qu’à Ziguinchor, Seydina Diongue a indiqué que le niveau d’approvisionnement en moutons dans la région de Ziguinchor est satisfaisant. ‘’L’année dernière, à pareil moment, Ziguinchor avait enregistré environ 17 000 moutons dans la région. Aujourd’hui, nous en sommes à 17 500. C’est dire qu’il y a un surplus de 500 moutons’’, a-t-il révélé. L’adjoint au gouverneur s’est, aussi, réjoui du bon déroulement de l’opération en cours. Elle est rendue possible grâce aux efforts fournis par la Sen’Eau et la Senelec qui assurent la fourniture en eau et en électricité des points de vente. Mais également du ministère de l’Élevage qui a mis à la disposition des éleveurs de l’aliment de bétail subventionné par l'État du Sénégal, dans le cadre de l’opération ‘’Sauvegarde du bétail’’.

L’adjoint au gouverneur s’est, par ailleurs, félicité des dispositions sécuritaires mises en place. La police et la gendarmerie et sur certains axes l’armée assurent, dit-il, la sécurité des vendeurs, des clients et de leurs biens. Il a saisi l’occasion pour féliciter l’ensemble des acteurs, les représentants des éleveurs, l’administration territoriale et les services techniques pour leurs engagements et leurs mobilisations. ‘’Nous sommes satisfaits. Nous n’avons rien à dire. L’autorité a tout mis en place’’, a fait savoir Mamadou Sy, le président du foirail de Ziguinchor. ‘’Nous sommes en paix ici à Ziguinchor’’, renchérit un responsable d’un point de vente qui reconnaît toutefois que le mouton coûte cher. Certains acheteurs rencontrés sur place trouvent les prix élevés.

Toutefois, l’adjoint au gouverneur relativise. ‘’Les prix relèvent de l’offre et de la demande. Il y a suffisamment de moutons. Le prix dépend du mouton que l’on veut acheter et des possibilités des uns et des autres’’, explique-t-il.

Soulignons que les prix tournent autour de 100 mille 700 mille F CFA, notamment au niveau du point de vente de l’Association des éleveurs modernes de Ziguinchor.

Et à que moins de 48 heures de la fête de Tabaski, les clients se font encore désirer au niveau des différentes pointes de vente, aussi bien à Bignona qu’à Ziguinchor.

HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)