Cheikh Tidjane Diop, connu sous le nom de CTD Diamant Noir, est un artiste pas comme les autres. Ce n'est pas seulement un rappeur talentueux, mais aussi un penseur et un expert en chiffres. Né de parents mauritaniens et sénégalais, il est la preuve vivante qu'on peut briller dans l'art tout en faisant de brillantes études. Installé en France depuis 2003, CTD a construit un univers artistique profond et engagé, qui le place parmi les figures importantes du hip-hop africain et d'ailleurs.

CTD Diamant Noir voit le monde avec les yeux d'un philosophe. Pour lui, chaque mot qu'il prononce ou chaque silence a un sens. C'est pourquoi ses textes ne sont pas de simples rimes, posées sur des instrus de rap, mais de vraies réflexions sur le monde. Sa belle écriture est saluée par tous. Il s'exprime avec facilité en pulaar (peul), en français et en anglais, ce qui lui permet de toucher un public très large, de Nouakchott à Paris, en passant par toutes les grandes villes africaines. “Mon objectif n'est pas de distraire, mais de connecter. Je veux que chaque personne qui écoute mes textes se reconnaissent, se questionnent, et se relèvent. La musique n'est pas qu'un art, c'est un moyen de bâtir des mondes, un cri d'espoir dans l'obscurité”, disait-il dans une de ses interviews

Une passion pour le rap née à Nouakchott

L'histoire de CTD Diamant Noir commence à Nouakchott, en Mauritanie. Adolescent dans les années 1990, il est déjà attiré par l'art. Le rap sénégalais et français le passionne. Il passe ses mercredis et week-ends dans des lieux comme le Forum ou l'Institut Français de Mauritanie, qui étaient des havres de paix pour les jeunes fans de hip-hop. Il se souvient : « On marchait des kilomètres pour aller voir des concerts... C'étaient des moments très forts qui ont marqué mon adolescence. » C'est à 14 ans qu'il commence à écrire ses premiers textes. Le rap devient plus qu'une passion : c'est sa façon d'exprimer ses idées et de se battre pour ce qui est juste.

Du rap aux mathématiques : une trajectoire entre les chiffres et le rythme

Ce qui rend Cheikh Tidjane Diop unique, c'est son parcours scolaire impressionnant. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il a prouvé qu'on peut combiner une carrière artistique et des études de haut niveau. Il est aujourd'hui ingénieur en mathématiques financières, diplômé de l'Université du Havre, en France. Cette double réussite est une source d'inspiration. Alors que beaucoup auraient choisi l'un ou l'autre, CTD a mené ses études jusqu'au bout, ce qui lui a valu d'être appelé « rappeur, philosophe, mathématicien et futur financier ». C'est un mélange unique entre la rigueur des chiffres et la liberté des mots, qui enrichit sa musique et sa vision du monde.

Avril 2011 marque un tournant avec la sortie en France de son premier album solo, « Diamant Noir ». Cet album est une vraie découverte pour le public français, et surtout pour la diaspora mauritanienne qui s'y reconnaît. Le titre de l'album n'est pas choisi au hasard : il fait directement référence à l'artiste, à sa couleur de peau et à ses origines mauritaniennes et sénégalaises. C'est un hymne vibrant à son identité africaine. C'est à ce moment-là que CTD prend son nouveau nom, CTD Diamant Noir. “Le diamant noir est rare, précieux, né sous une pression extrême. Il représente la résilience, la force, et la beauté qui surgit du chaos. Comme cet élément, mon art est forgé par les épreuves, mais brille par sa vérité et son authenticité”. L'album est riche en sons et en collaborations. On y trouve le morceau phare « Mariage forcé », en duo avec des artistes mauritaniens connus : Bakhan (chant) et Papa Fall (rap). Le clip de « Anonymat » est devenu un vrai succès, très regardé sur YouTube et diffusé sur de grandes chaînes africaines et internationales comme 2STV, Walf TV, TFM, Trace TV ou Mboa TV.

Après l'opus Diamant noir, suivront d’autres projets comme « Miin » (Moi), un album sorti en 2013 et dont est extrait le single « Femme » enregistré en featuring avec la Mauritanienne Noura Mint Seymali. En 2025, le rappeur mathématicien marque son grand retour avec le clip "Chaque mot est une brique".

Mamadou Diop