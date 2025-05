L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a validé, hier, deux guides d’inspection et de bonnes pratiques d’hygiène. Ces documents de référence sont produits dans le cadre du projet ‘’Renforcement de la capacité de réponse aux urgences de sécurité sanitaire des aliments et amélioration de la qualité sanitaire de l’alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal’’.

Un Guide de bonnes pratiques des contrôles officiels pour la restauration de rue et un Guide de bonnes pratiques d’hygiène pour la restauration de rue, deux documents amendés par le comité technique ont été validés hier. Au Sénégal, comme dans les autres pays de la sous-région, les systèmes de sécurité sanitaire des aliments font face à de nombreux défis. Les maladies d’origine alimentaire sont récurrentes et pèsent lourdement sur les systèmes de santé déjà fragiles. Ces maladies constituent un frein non négligeable pour le développement socioéconomique en augmentant le coût de la santé et en affectant l’essor du commerce.

D'après la représente de la FAO au Sénégal, "le diagnostic fait ressortir l'efficience des systèmes d’inspection et de maîtrise des risques d’origine alimentaire, l’inadéquation des textes réglementaires par rapport aux risques émergents, la prolifération des aliments vendus sur la voie publique sans contrôle, l’insuffisance d’information et de sensibilisation des consommateurs". La rencontre a été présidée par le président du Codex, Pr. Amadou Diop. Il a souligné à quel point la restauration de rue joue un rôle central dans l'économie locale et l’alimentation quotidienne de milliers de Sénégalais. "Ce secteur dynamique contribue à l’emploi, à la sécurité alimentaire urbaine et à l’accessibilité des repas pour les populations à faibles revenus’’.

Cependant, cette importance économique et sociale ne doit pas occulter les défis sanitaires qu’il représente. L’insuffisance des infrastructures, le manque de formation des acteurs et parfois l’absence de règles claires en matière de sécurité sanitaire peuvent exposer les consommateurs à des risques réels pour leur santé. C’est pourquoi le projet que nous portons ensemble ambitionne de renforcer la sécurité sanitaire de l’alimentation de rue, tout en respectant les réalités du terrain et les capacités des acteurs", a déclaré le Pr. Diop.

Le champ d'application des guides cible différentes formes de restaurations, notamment les gargotes et petites restaurations de rue, des étals temporaires et vendeurs ambulants.

F. BAKARY CAMARA