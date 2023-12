C’est une victoire importante pour la communauté LGBT et leurs défenseurs. Désormais, "il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sous une forme qui ne doit pas être fixée rituellement par les autorités ecclésiales, afin de ne pas créer de confusion avec la bénédiction propre au sacrement du mariage", affirme le document de huit pages publié lundi dans plusieurs langues.

Par ‘’mariages irréguliers’’, il faut comprendre, outre le cas des couples homosexuels, les divorcés remariés, de même que les personnes non mariées. Selon la définition de l’Eglise catholique, ‘’la bénédiction consiste à invoquer la bienveillance divine sur une personne ou une assemblée’’. Elle est différente du sacrement qui, lui, reste exclusivement réservé aux couples hétérosexuels.