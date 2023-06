Avec le projet Relamping, Dakar sera la deuxième ville la plus éclairée d’Afrique et figurera parmi les 100 villes du monde les plus illuminées, avec plus de 60 000 points lumineux, soit une densité de plus de 700 points lumineux au km2, annonce le maire de la capitale, Barthélemy Dias.

En 2001, la ville de Dakar a hérité de l’ex-Communauté urbaine la compétence relative à la gestion de l’éclairage public. Auparavant, elle n’assurait que l’illumination festive des grandes artères et places publiques, à l’occasion des fêtes de fin d’année. Depuis cette date, Dakar n’a cessé de marquer le pas dans le domaine de la gestion et de l’entretien de l’éclairage public.

En 2012, l’élaboration du schéma d’aménagement lumière de la ville de Dakar a marqué un tournant décisif, avec la mise en œuvre opérationnelle des recommandations en matière de gouvernance énergétique pour une transition écologique.

Hier, lors du lancement du projet Relamping, le maire de la capitale sénégalaise a confié que ce Plan lumière horizon 2025 de la ville de Dakar est guidé par deux objectifs majeurs, à savoir : la réduction de la consommation énergétique et la diminution des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans le secteur de l’énergie, tout en augmentant le rendement lumineux du service d’éclairage public.

Ce double objectif, selon Barthélemy Dias, est réalisé à travers la mise en œuvre du projet Relamping des rues et quartiers de la ville de Dakar entamé depuis 2018 par ses prédécesseurs, à savoir Khalifa Ababacar Sall et Soham El Wardini.

"Le projet Relamping consiste à remplacer l’ensemble des ampoules à vapeur très énergivores et fortement émettrices de GES avec des ampoules à très faible consommation : les Leds. En outre, cette opération de Relamping s’accompagne d’une densification et d’une extension du réseau d’éclairage public de la ville associées à une nette amélioration de la qualité de l’éclairage avec le passage à la lumière du jour (la lumière blanche). Grâce à ces nombreux efforts, la ville de Dakar, dit-il, est aujourd’hui la deuxième ville la plus éclairée d’Afrique et figure parmi les 100 villes du monde les plus illuminées, avec plus de 60 000 points lumineux, soit une densité de plus de 700 points lumineux au km2", confie le maire.

Il ajoute qu'à travers son programme "Dakar bi niou bokk", son ambition est de faire encore mieux et plus dans le secteur de l’éclairage public pour améliorer le cadre de vie des populations.

C’est ainsi qu’en 2022, il a pu réaliser l’éclairage des cimetières de Yoff et de Saint-Lazare, avec 250 points lumineux, le Relamping de la commune des HLM avec 750 points lumineux, celui de la commune de Biscuiterie avec 550 points lumineux, la rénovation de 300 lampadaires solaires, la rénovation de l’éclairage public de la route aéroport LSS – Mamelles avec 200 mâts décoratifs et 385 points lumineux, la 1re phase du Relamping du réseau d’éclairage public de la commune des Parcelles-Assainies avec 1 500 points lumineux, la rénovation du réseau d’éclairage public de Sacré-Cœur 3 avec 275 nouveaux mâts et 275 points lumineux, l’éclairage de Mermoz Pyrotechnique avec 60 nouveaux mâts et 60 points lumineux, le Relamping de l’avenue Cheikh Anta Diop - hôpital Abass Ndao - Ouakam avec 400 points lumineux, le pavoisement lumineux des différentes artères et des jardins publics de la ville de Dakar pour les fêtes de fin d’année, la remise à niveau de 25 carrefours feux tricolores dans la ville de Dakar.

Un programme annuel doté d’un budget de 5,6 milliards F CFA

S’agissant du programme annuel 2023, il est doté d’une enveloppe financière de 5,6 milliards F CFA. Le maire annonce qu’il permettra l’amélioration du cadre de vie en endiguant les problèmes de sécurité et en redynamisant les espaces publics à la tombée de la nuit. Il sera caractérisé, d'après Barthélemy Dias, par l’utilisation de matériel décoratif avec des matériaux et des teintes qui s’adaptent aux conditions climatiques, ainsi que l’introduction du concept d’éclairage architectural de mise en valeur des atouts de la ville.

Ce programme concerne l’achèvement du Relamping de Dakar 1, l’éclairage sportif (stade de Grand-Yoff, stade de Dieuppeul-Derklé), l’éclairage des édifices religieux (mausolées de Cambérène et de Yoff), le pavoisement 2023 et la mise en lumière de la statue Demba et Dupont et de la porte du Millénaire, le Relamping en Led du réseau d’éclairage public standard des Parcelles-Assainies, la réhabilitation et la modernisation du réseau d’éclairage de l’ile de Gorée, la réhabilitation et Relamping du réseau d’éclairage de l’ancienne piste, l’alimentation en énergie solaire des édifices religieux (cathédrale, mosquée Dieuppeul, mosquée Unité 13, mosquée Mermoz), la réhabilitation de l'éclairage public des quartiers (cité Keur Gorgui, cité Cheikh Ahmadou Bamba de Biscuiterie) et de la route principale police Grand-Yoff, la modernisation de l’éclairage public des allées Khalifa Ababacar Sy et des deux voies du Camp pénal, l’extension de l'éclairage public (cité Mourtada, cité Mbackyou Faye de Ouakam, cité Mini de Liberté, cité économique de la Médina), l’éclairage des jardins publics de la ville de Dakar, ainsi que la remise en service des carrefours de feux de signalisation tricolore.