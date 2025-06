Fagaru dénonce la répression des libertés 

Le mouvement Fagaru est monté au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de ‘’multiplication des répressions liées à la liberté d’expression’’ au Sénégal. Dans un communiqué rendu public, les membres de cette organisation s’insurgent contre l’arrestation de Moustapha Diakhaté, ancien député et proche de l’ex-président Macky Sall, placé en garde à vue hier. ‘’La démocratie, dans son essence, garantit les libertés d’opinion et d’expression.

Ces libertés sont protégées par la Constitution, sous le regard bienveillant de la justice. Or, force est de constater que ces principes sont aujourd’hui bafoués’’ fustige Fagaru dans sa déclaration. Pour le mouvement, l’arrestation de Moustapha Diakhaté intervient dans un climat déjà tendu, marqué par ‘’la détention arbitraire d’Abdou Nguer, d’autres activistes et hommes de médias’’.

Ce nouvel épisode serait, selon les mots du communiqué, ‘’la goutte d’eau de trop’’. ‘’Si l’on s’en tient aux déclarations de son avocat, non démenties jusqu’ici, les motifs de sa mise en garde à vue sont ridicules et attentatoires à la liberté tout court. Le monstre est toujours là et embastille à tour de bras’’, dénonce Fagaru. Le mouvement met le régime en place, dirigé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, ‘’devant ses responsabilités’’.

...Il formule plusieurs revendications, parmi lesquelles : l’arrêt immédiat des poursuites et menaces contre les acteurs politiques et médiatiques ; la libération sans condition de ‘’tous les détenus politiques et d’opinion’’ et l’application urgente des conclusions des assises sur la justice, notamment l’instauration d’un juge des libertés et la révision de l’article 80 du Code pénal ainsi que de toutes les dispositions jugées liberticides.

En outre, Fagaru invite ‘’toutes les forces vives de la République à une unité d’action concertée pour préserver les acquis démocratiques arrachés de haute lutte et aujourd’hui remis en cause par le régime Diomaye-Sonko’’. Enfin, le mouvement adresse un message à la jeunesse : ‘’Il est temps de prendre conscience de l’incapacité du pouvoir actuel à tenir ses chimériques promesses. Pire encore, il est incapable de gagner le seul et véritable combat : vaincre la pauvreté par l’emploi des jeunes, à travers un entrepreneuriat innovant et efficient.’’