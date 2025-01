Venue présider la Journée nationale de l’éducation des jeunes filles, la première dame, Marie Khone Faye, a pris des engagements pour faire le plaidoyer en faveur de la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde.

La première édition de la Journée nationale de l'éducation des filles avait comme marraine, cette année, la première dame. Lors de cette rencontre, Marie Khone Faye a souligné que le Sénégal a tous les atouts pour devenir un exemple de progrès et de solidarité sur la scène internationale.

Pour ce faire, selon elle, notre pays doit mobiliser toutes les forces vives afin de surmonter les défis et bâtir un avenir rayonnant pour toutes et pour tous. Ainsi, il sera possible, à ses yeux, de contribuer à la construction d'une société plus juste et plus équitable, comme préconisé par l'agenda de la transformation nationale Sénégal 2050.

‘’Ce moment précieux, où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal, revêt d'une signification particulière pour notre nation. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille, quel que soit son lieu de naissance ou son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socioéconomique du pays’’, a confié la première dame.

Embrayant sur le thème de cette année, "Pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté", elle a insisté sur l'importance de l'éducation des filles dans le développement socioéconomique.

En effet, explique-t-elle, lorsqu'une fille reçoit une éducation de qualité, que ce soit dans le cadre formel ou dans les daara, non seulement elle acquiert des compétences et des connaissances, mais elle développe également sa confiance en elle. ‘’Les filles éduquées, dit-elle, jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de leur famille, contribuent à la réduction de la pauvreté et participent à la vie économique et sociale de leur communauté’’.

Ensuite, s’adressant aux intéressées, il a déclaré : ‘’Chères filles, vous êtes au cœur de la transformation nationale inscrite dans l'agenda Sénégal 2050. Votre engagement pour une éducation inclusive de qualité constitue un levier pour la mutation économique et sociale de notre pays et appelle à un changement profond et durable de nos sociétés. Par votre détermination, votre créativité et votre sens des responsabilités, vous nous invitez à intégrer cette dynamique de transformation systématique afin de réduire les inégalités et de créer une société plus juste et plus solidaire. En ma qualité de marraine de la Journée nationale de l'éducation des filles, je lance un vibrant appel à l'action collective pour l'accès et le maintien de toutes les filles à l'école, qui est par ailleurs un droit consacré par notre Constitution.’’

En effet, selon la première dame, malgré des acquis certains, les défis restent énormes. C’est pourquoi, lance-t-elle, ‘’je me fais le porte-étendard de cette noble cause et je m'engage à vos côtés pour que toutes les filles soient à l'école et s'épanouissent dans un environnement scolaire sûr, sécurisé et inclusif’’.

Marie Khone Faye lance un appel à tous pour réussir ce pari de la société éducative qu’elle souhaite bâtir, vu que les filles les y invitent. ‘’Du haut de cette tribune, je m'engage solennellement à porter le plaidoyer pour la promotion de l'éducation des filles au Sénégal et dans le monde’’, a conclu la marraine.

Un le plan d'accompagnement des jeunes filles pour prévenir le décrochage scolaire

Le ministre de l'Éducation nationale a, lui, insisté sur le fait que l'éducation soit le socle de l'avenir de notre pays. En tant qu'acteur de ce système, Moustapha M. Guiraassy s’est dit avoir le privilège de façonner, chaque jour, les esprits qui construiront demain. Sa mission, certes exigeante, est profondément enrichissante, car, dit-il, c'est grâce à l’engagement collectif - enseignants, personnel administratif, élèves, parents et partenaires - qu’ils parviendront à bâtir un avenir meilleur pour les générations futures.

‘’Aujourd'hui, nous sommes portés par une dynamique de progrès, d'inclusion et d'égalité des chances. Je souhaite que cette nouvelle année nous permette de renforcer notre cohésion et de multiplier nos efforts pour accompagner chaque élève dans son parcours scolaire. L’engagement des jeunes est essentiel pour transformer notre société. C'est également le moment de réaffirmer notre engagement collectif à garantir à chaque fille, sans exception, une éducation de qualité, inclusive et équitable. En offrant à toutes les filles les mêmes opportunités, nous favorisons non seulement leur épanouissement personnel, mais aussi le développement de notre pays. Madame la Première dame, ce jour aurait été incomplet sans votre présence aussi prestigieuse en tant que marraine et première dame engagée pour la cause de l’éducation des filles et la réduction des inégalités. Cet engagement, vous l’avez démontré lors de votre participation à la conférence dédiée à l’éducation des filles et à l’autonomisation des femmes en Chine’’, a indiqué le ministre.

En outre, il a rappelé que dans la perspective d’une nouvelle politique éducative en adéquation avec le nouveau référentiel Agenda national de transformation Sénégal 2050, le ministère de l’Éducation nationale a décliné une nouvelle vision visant à ‘’faire évoluer notre système éducatif vers une société éducative inclusive et efficiente, pour enfin former, à l’horizon 2035, un citoyen bien adossé à son socle endogène de valeurs africaines et spirituelles tout en étant préparé aux défis du développement durable, des sciences et technologies, du numérique et de l’intelligence artificielle’’.

Cette vision, d’après lui, se traduit par onze leviers stratégiques qui visent, entre autres, à renforcer l’équité et l’inclusion sociale et scolaire. Il s’agit, dès lors, de garantir un accès équitable à l'éducation, mais aussi de créer un environnement d'apprentissage sûr et inclusif, où chaque fille peut réaliser son potentiel.

S'inscrivant pleinement dans la dynamique impulsée par le président de la République et soutenue par la première Dame, le ministère de l'Éducation nationale est déterminé, selon lui, à offrir à toutes les filles les mêmes chances de réussite. C'est dans cet esprit qu'il a donné pour instruction de déployer sans délai le plan d'accompagnement des jeunes filles en phase de validation, afin de prévenir le décrochage scolaire et de leur permettre de poursuivre leurs études avec succès.

CHEIKH THIAM