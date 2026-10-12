Dans les établissements scolaires, les difficultés ne se résument pas au manque de salles de classe ou de matériel pédagogique. Les opérations d’impression, indispensables au quotidien pour les évaluations et les examens, constituent également une charge financière parfois lourde. C’est à cette contrainte que les Industries chimiques du Sénégal (ICS) ont choisi d’apporter une réponse en mettant onze imprimantes multifonctionnelles à la disposition d’écoles de Tivaouane et de Méouane.

La remise des équipements a eu lieu jeudi au siège du Conseil départemental de Tivaouane, en présence des responsables de l’éducation, des collectivités territoriales et des établissements concernés. Les équipements, accompagnés de leurs cartouches, viennent répondre à une préoccupation concrète exprimée depuis plusieurs années par les établissements scolaires : le coût élevé des opérations d’impression liées aux activités pédagogiques.

Au nom du collectif des directeurs d’école de Méouane et de Tivaouane, Mbacké Ndoye a ainsi insisté sur le caractère particulièrement utile de ce don. Tests de positionnement, évaluations trimestrielles ou encore examens blancs nécessitent d’importants volumes d’impression et engendrent des dépenses conséquentes en papier, en encre et en cartouches. Une situation qui contraint parfois les établissements à solliciter financièrement les parents d’élèves. « Si les ICS mettent à la disposition de nos écoles ces outils, c’est vraiment un besoin réel qui est pris en charge », a-t-il souligné.

Pour Sandrina Gomez, responsable de la Communication et du Développement durable aux ICS, cette opération est le résultat d’un processus de concertation associant l’entreprise, le Conseil départemental, l’Inspection de l’éducation et de la formation (IEF), les maires ainsi que les responsables des établissements bénéficiaires.

Elle a rappelé que l’acquisition d’une imprimante professionnelle peut représenter un investissement de l’ordre de deux millions de francs CFA, une dépense difficile à supporter pour les budgets déjà limités des établissements scolaires. À travers cette initiative, les ICS entendent donc contribuer directement à l’amélioration de l’environnement de travail des personnels éducatifs et des conditions d’apprentissage des élèves.

Cette action s’inscrit dans le cadre du programme « Une meilleure école pour un avenir meilleur », lancé par l’entreprise en 2024. Le programme porte notamment sur la construction et l’équipement de salles de classe, la réalisation de blocs sanitaires ainsi que la mise à disposition de matériel scolaire.

Les établissements bénéficiaires ont été invités à assurer un usage rationnel et un entretien régulier des équipements afin d’en garantir la longévité. Les imprimantes bénéficient, selon les responsables du programme, d’une garantie de deux ans couvrant les pièces et la main-d’œuvre.

Présent à la cérémonie, l’inspecteur de l’éducation et de la formation de Tivaouane, Issa Ndior, a salué une contribution qui, selon lui, participe à la dynamique d’amélioration des performances scolaires. Pour le responsable de l’éducation, l’atteinte de l’excellence scolaire ne peut toutefois reposer sur les seuls établissements. Elle suppose une vision institutionnelle forte, une coordination efficace et un accompagnement régulier de l’ensemble des acteurs du système éducatif.

Il a ainsi appelé à une mobilisation accrue de l’État, des collectivités territoriales, des enseignants, des parents d’élèves, des élèves et des partenaires de l’école autour de l’objectif commun d’amélioration des résultats scolaires.

Ndeye Diallo (Thiès)