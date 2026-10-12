Publié le 12 Oct 2026 - 20:24

Mouvement DKA

 

En marge de rencontre , le leader du mouvement "Dan koy Aaron" (DKA), Abdou Lahad Diouf, a lancé un message fort à l'endroit des autorités du pays. "Comme j'ai coutume de le dire, nous, les jeunes, avons eu des cadres de discussion par le passé, mais ceux-ci n'ont pas abouti.

À ce jour, la jeunesse manque d'orientation, de repères, et ses aspirations ne sont pas prises en compte. C'est pourquoi ce mouvement est né aujourd'hui, afin de porter la voix des jeunes, de prendre nos responsabilités, de dialoguer entre nous et d'apporter des solutions concrètes pour notre avenir.

​Le mouvement d'aujourd'hui ne se veut pas un instrument de propagande politique, mais plutôt un espace d'échanges, de débats et de propositions pour notre pays" a confié M. Diouf.

Section: 
politique
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