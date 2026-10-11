À l’approche des JOJ Dakar 2026, le Musée des Civilisations Noires accueille une exposition qui relie création contemporaine, identité territoriale et héritage olympique.

À quelques semaines des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, l’art s’invite dans la célébration sportive. Le vendredi 16 octobre, le Musée des civilisations noires (MCN) accueille le vernissage d’« Empreinte 100 Ans , La Paix par le Sport, l’Art et la Culture », un projet international qui place la création artistique sénégalaise au cœur de l’événement.

Pour cette édition dakaroise, quatorze artistes sont mobilisés afin de représenter symboliquement les quatorze régions du Sénégal. À travers leurs œuvres, l’exposition entend offrir un regard sensible sur la diversité des territoires, la vitalité de la création contemporaine et les aspirations d’une jeunesse appelée à prendre part à un rendez-vous olympique historique : les premiers Jeux olympiques de la jeunesse organisés sur le continent africain. L’ambition dépasse la simple célébration sportive.

Il s’agit de faire dialoguer l’art et les valeurs olympiques de paix, d’excellence, d’amitié et de respect, tout en inscrivant l’événement dans une démarche culturelle durable. Parrain artistique et commissaire associé, Kalidou Kassé accompagne cette édition qui entend donner une place centrale aux artistes et aux identités régionales.

Les œuvres d’ELZO et de Papa Oumar Diagne viennent également enrichir le parcours proposé au public. Le projet prolonge une première étape organisée à Paris en 2024, autour des Jeux olympiques. Une exposition immersive consacrée aux 33 bustes inspirés des valeurs de Pierre de Coubertin, réalisés à cette occasion, assure le lien entre les deux éditions. Mais Dakar ne se contente pas de reproduire l’expérience parisienne.

L’initiative revendique une approche ancrée dans les réalités sénégalaises, attentive à ses territoires, à sa jeunesse et à ses expressions artistiques. « Empreinte 100 Ans » porte ainsi l’ambition de laisser une trace au-delà des compétitions.

Pour son fondateur et président, Jingshi Feng, il s’agit de transmettre aux nouvelles générations une mémoire vivante des grands rendez-vous olympiques et de construire un héritage appelé à leur survivre. Présenté aux autorités culturelles sénégalaises en juillet et en août 2026, le projet bénéficie notamment de l’appui de l’Observatoire international de la démocratie participative en Afrique (OIDP Afrique) et du soutien du docteur Klaus Schormann, ancien président de l’Union internationale de pentathlon moderne.

Il s’inscrit dans une dynamique de coopération entre acteurs culturels, institutions et personnalités du mouvement olympique. Jusqu’au 15 novembre 2026, le Musée des civilisations noires devient ainsi le point de rencontre entre art, sport et mémoire. À travers quatorze regards artistiques, « Empreinte 100 Ans » entend rappeler que l’héritage des JOJ Dakar 2026 ne se mesurera pas uniquement aux performances des jeunes athlètes, mais aussi à la capacité de l’événement à valoriser la création sénégalaise et à laisser une empreinte culturelle durable.

Fatou Ba